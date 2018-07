Governo Federal pede mais transparência na gestão do futebol brasileiro

Balanço com números da Copa foi apresentado nesta segunda-feira, 14, em Brasília

Jorge Macedo – especial para O Estado de S. Paulo

BRASÍLIA – A presidente Dilma Rousseff reuniu-se na tarde desta segunda-feira, 14, com 16 ministros no Centro Integrado de Comando e Controle, em Brasília, para apresentar os números do balanço da Copa do Mundo 2014. Com discurso otimista, Dilma afirmou que é importante prestar contas a população brasileira e que o mundial no País foi um sucesso.

“Além do legado material de estrutura, o Brasil ganhou com a integração e capacidade de trabalhar juntos demonstrada por diversos órgãos”, afirmou.

O ministro-chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadante, aproveitou a oportunidade para criticar a gestão do futebol nacional. Para ele, o governo deve aproveitar a oportunidade dada pela Copa para buscar respostas para melhorar a administração futebolística. “Precisamos de mais transparência dos gestores para que estejamos à altura da história do futebol brasileiro. É claro que existem dificuldades, cabe a nós elaborar políticas públicas para aprimorar o processo”, destacou.

Para o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, a presença de turistas estrangeiros demonstra o sucesso da Copa. “Mais de um milhão de estrangeiros passaram por aqui, 95% deles disseram que pretendem voltar ao Brasil no futuro. Esse é um dado que merece ser comemorado e mostra o quanto a organização foi bem sucedida”, afirmou. Rebelo lembrou que a média de publico na primeira fase foi de 51 mil torcedores, atrás apenas dos mundiais nos Estados Unidos (1994) e Alemanha (2006).

Segundo dados do ministro do Turismo, Vinícius Lages, turistas de 202 países estiveram no País durante o torneio. Do total de ingressos vendidos, 64% foram destinados para brasileiros, enquanto 36% foram comprados por estrangeiros. O Brasil lidera a lista, com pouco mais de 1,63 milhão de entradas, seguido pelos Estados Unidos (203 mil) e Argentina (63 mil).

O público total nos estádios foi de 3,42 milhões de torcedores. Em média, a cada três pessoas nas arenas, uma era estrangeira. Ainda de acordo com Lages, 60% dos visitantes estrangeiros afirmaram que era a primeira vez no Brasil. O ministério do Turismo estima que 380 municípios foram visitados entre 10 de junho e 13 de julho.

A Secretaria de Aviação Civil (SAC) informou que 16,7 milhões de passageiros passaram pelos aeroportos durante o mundial, número 11% maior que no mesmo período do ano passado, com 15 milhões de passageiros. Guarulhos liderou a lista dos aeroportos, com 3,6 milhões de passageiros. Os dados da SAC mostram que foram registrados 263 mil movimentações no período da Copa, o que corresponde a cinco pousos ou decolagens por minuto.

O ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, reforçou que apenas 7,46% dos voos operaram com atraso e que o principal desafio brasileiro a partir de agora é manter a qualidade dos serviços oferecidos aos turistas no mundial.