Hotéis do DF esgotam capacidade para jogo do Brasil

Governo divulgou balanço parcial do evento nessa sexta-feira, 20

Jorge Macedo – Especial para O Estado de S. Paulo

BRASÍLIA – Os dados preliminares do Mundial em Brasília mostram que, em termos de segurança e público, a Copa tem sido um sucesso. Divulgados no fim da tarde de hoje pelo governo do Distrito Federal, os dados foram comemorados pelas autoridades locais. Satisfeitos com os resultados obtidos até agora, o governo afirmou que não mudará em nada os planos de segurança e mobilidade praticados até agora para o jogo da seleção brasileira.

De acordo com a Coordenadoria de Comunicação para a Copa (ComCopa), 137 mil torcedores estiveram no estádio Mané Garrincha para acompanhar as partidas Suíça x Equador e Colômbia x Costa do Marfim. O secretário de Segurança Pública do DF, Coronel Paulo Roberto, ressaltou a eficiência do plano de segurança elaborado para o mundial. “Não houve registro de ocorrências graves, isso inclui o espaço da Fan Fest. Tivemos apenas registros de furtos de carteiras e tentativa de arrombamento de carros”, minimizou.

A ocupação da rede hoteleira do DF foi outro ponto de destaque no balanço apresentado pelo governo. Segundo o secretário de Turismo, Luis Otávio Neves, não existem mais quartos para o jogo do Brasil na segunda. “Dispomos de 21 mil leitos na cidade, todos estão ocupados por causa do confronto da seleção. Nos outros dias do Mundial, a taxa de ocupação média tem sido de 94%”, comemorou. Para quem deseja ver o jogo e não tem onde ficar, ainda é possível encontrar hospedagem pelo programa Cama e Café. Das 350 casas oferecidas, 30% estão livres.

Desde o início do mundial, cerca de 120 mil pessoas passaram pela Fan Fest, em Taguatinga. O secretário de Turismo falou sobre o grande fluxo de estrangeiros na capital. “A expectativa do Ministério do Turismo era que 450 mil passassem por aqui, dos quais 80 mil de outros países. Esses números com certeza serão superados. Em apenas sete dias auxiliamos de forma direta 14 mil estrangeiros nos centros de atendimento”, lembrou. De acordo com o secretário os centros atendem, em média, três mil pessoas por mês.

As visitações aos principais pontos turísticos da capital também mereceram destaque do governo. Os dados preliminares mostram que, em oito dias de Copa, três mil visitantes passaram pelo Congresso Nacional. A Catedral Metropolitana recebeu a visita de sete mil turistas, número que só é superado pelas 12 mil pessoas que foram até a Torre de Televisão, recordista em visitações.

A coordenadora de trânsito do Detran, Sane Alessandra, chamou a atenção para o número de autuações por embriaguez no trânsito. “Em oito dias autuamos 160 pessoas, mas apenas uma foi presa por alcoolemia. No primeiro jogo, 46 veículos foram removidos por infrações, esse número caiu para 11 na segunda partida. Isso mostra que os torcedores estão ficando mais conscientes”, destacou. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) realizou 700 abordagens desde o começo da Copa: 60 pessoas foram flagradas por embriaguez e nove foram encaminhadas à delegacia por apresentar níveis de álcool no sangue muito acima do permitido.