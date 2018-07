Inauguração do Estádio Carlos Zamith é cancelada em Manaus

Estádio servirá de centro de treinamento para seleção Inglesa durante a Copa

Bruna Chagas – especial para O Estado de S. Paulo

MANAUS – A inauguração de um dos Centros Oficiais de Treinamento (COT) da Copa na capital amazonense, o Estádio Municipal Carlos Zamith, foi cancelada. O evento aconteceria neste sábado, 24. Em nota, o Governo do Amazonas informou que a data escolhida para realização de abertura do estádio com a partida entre as equipes de juniores de Nacional x Rio Negro ultrapassa o prazo estipulado em contrato pela Fifa para jogos testes nos estádios e campos de treinamentos para Copa.

Após quase dez meses de obras, o estádio, que já está sendo chamado de “Zamithão” por torcedores amazonenses, tem capacidade para 5 mil pessoas. O campo será usado no período do Mundial pela seleção inglesa, que joga na cidade no dia 14 de junho contra a Itália.

Com investimento de R$ 14,7 milhões, as obras do COT começaram no dia 5 de agosto de 2013, por meio de uma parceria firmada entre a Prefeitura, que cedeu o terreno, e o Estado, que executou a obra. O nome do estádio faz referência a um dos maiores jornalistas esportivo do Amazonas, Carlos Zamith, morto no ano passado.

A decisão também cabe para o Estádio Ismael Benigno (Colina), que tinha a previsão de inaugurar dia 31 de maio.