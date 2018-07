Ingressos para a final da Copa das Confederações ainda podem ser adquiridos pelo site da Fifa

Atualizações no sistema disponibilizam entradas esporadicamente

Victor Machado – Seleção Universitária – especial para o Estado

RIO DE JANEIRO – Uma surpresa de última hora para quem havia perdido as esperanças: ainda é possível comprar ingressos para a decisão da Copa das Confederações de maneira legal. Constantes atualizações no site oficial da Federação Internacional de Futebol (Fifa) permitem que torcedores adquiram entradas para diferentes categorias neste sábado, véspera do jogo.

A reportagem do Estado acessou o site da entidade e conseguiu chegar à última fase do processo, faltando apenas a validação do pagamento para ingressos das categorias 1 e 3. No entanto, esporadicamente o sistema também disponibiliza um pequeno número de entradas para as demais categorias, que se esgotam rapidamente.

O estoque de ingressos já aparecia como esgotado dias atrás, mas neste sábado voltou a ser possível adquirir tíquetes para a final, que será realizada no Rio de Janeiro.

Um ingresso individual para o setor mais caro custa R$ 418,00. Pela internet é possível achar cambistas cobrando preços a partir de R$ 1 mil para o setor de categoria 4, a mais barata, que poderia ser adquirida por R$95 (ou por R$ 47,50, valor da meia-entrada).

Brasil e Espanha se enfrentam neste domingo, às 19h, no Maracanã.