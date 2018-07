Iranianos esbanjam simpatia antes da partida decisiva no Mundial

Asiáticos podem avançar de fase pela primeira vez na história

Luiz Fernando Teixeira – especial para O Estado de S. Paulo

SALVADOR – Os iranianos conquistaram os moradores do entorno da Fonte Nova antes da partida contra a seleção da Bósnia nesta quarta-feira, 25. Animados com a possibilidade de classificação do paÍs para as oitavas de final, o clima geral era de alegria.

Era possível ver os torcedores do Irã distribuindo bandeiras e pintando brasileiros com as cores do país antes do jogo. Além disso, eles se arriscaram a tocar os tambores de um grupo de afoxé que animava quem passava na Ladeira da Fonte das Pedras, no acesso para a Arena, associando-os aos gritos de guerra de sua seleção.

Os asiáticos ainda conseguiram atrair mais pessoas para apoiar o Irã ao distribuir ingressos para a partida. Foi o caso de Toraj Amizaraghi. Ele veio ao Brasil com ingressos sobrando do irmão e de sua esposa, que não puderam vir ao Mundial. Após vender as entradas para os jogos contra Argentina e Nigéria, ele resolveu dar os ingressos extras que possuía. “Está mais difícil do que eu pensava. As pessoas acham que são falsos, mas não são”, diz.

Os iranianos também aproveitaram a Copa para conscientizar as pessoas sobre o perigo de extinção das chitas. Segundo os membros da Sociedade Iraniana dos Chitas, existem apenas cerca de 70 animais ainda vivos no país. Com a Copa, eles esperam conseguir apoio para sua causa entre os vários turistas nos estádios.