Japoneses e gregos chegam com tranquilidade à Arena das Dunas

Apesar da greve dos rodoviários continuar, houve um aumento no efetivo de trabalho durante os jogos

Luan Xavier – especial para O Estado de S. Paulo

NATAL – Mesmo com a chuva que voltou a cair na cidade e a continuação da greve dos rodoviários, torcedores de Japão e Grécia não tiveram dificuldades para chegar até a Arena das Dunas.

Em virtude do feriado de Corpus Christi, o comércio da cidade e as repartições públicas não funcionaram. O resultado foi o trânsito desafogado, principalmente no entorno do estádio.

Em reunião realizada nesta quarta-feira, 18, motoristas e cobradores de ônibus concordaram em aumentar o efetivo de trabalho nos dias em que Natal está recebendo jogos da Copa. A medida ajudou a sanar o problema da falta de transporte público constatado nos jogos entre México x Camarões e Gana x Estados Unidos.

Cerca de 7 mil japoneses estão em Natal para acompanhar a partida que vai decidir o futuro da seleção nipônica na Copa do Mundo. Eles são maioria frente aos gregos, que comparecem de forma tímida.

Para o confronto entre Japão e Grécia é esperado o menor público da Arena das Dunas neste Mundial. O recorde foi de 39.760 espectadores, no jogo entre Gana e Estados Unidos, segunda-feira passada.