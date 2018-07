Jogo do campeonato brasileiro marca reabertura da Arena Pantanal

Somente 15 mil ingressos foram colocados à venda

Adilson Chinna – especial para O Estado de São Paulo

CUIABÁ- Após servir como palco da disputa de quatro jogos na Copa do Mundo no Brasil, a Arena Pantanal recebe nesta terça, 15, a partida entre Vasco da Gama e Santa Cruz, às 21h50, válida pela 11ª rodada do campeonato brasileiro da série B.

Embora a capacidade máxima do estádio seja para 44 mil torcedores, apenas 15 mil ingressos foram colocados à venda. “A decisão foi da empresa contratada pelo Vasco da Gama, mandante do jogo”, afirmou o assessor Diogo Carvalho, da Federação Mato-grossense de Futebol (FMF). Segundo ele, a oferta poderá ser ampliada caso haja mais procura de lugares pelos torcedores. “Os ingressos podem ser impressos e emitidos na hora.”

A Arena Pantanal será cedida à iniciativa privada através de edital de licitação que será aberto ainda este ano.”A despesa, por partida, pode superar R$ 100 mil”, disse o ex-presidente da FMF, Luiz Wellington. De acordo com ele, o ex-jogador Ronaldo e o ex-presidente do Corinthians Andrés Sanchez mostraram-se interessados na administração do estádio.

O jogo desta terça-feira, 15, marca a estreia do atacante Kleber, o “Gladiador”, com a camisa número 30 do clube carioca.