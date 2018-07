Joseph Blatter aparece em hotel e ouve pedido de torcedor

Dirigente chegou sob escolta ao hotel na tarde desta segunda-feira, 23

Lara Monsores – especial para O Estado de S. Paulo

RIO DE JANEIRO – Joseph Blatter, presidente da Fifa, chegou ao Copacabana Palace, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, por volta das 15h30 desta segunda-feira, 23. O cartola cumprimentou funcionários do hotel e antes de entrar posou para foto com os batedores do Exército brasileiro que fizeram a escolta do carro do dirigente até o Palace.

Turistas de diversas nacionalidades que estavam na calçada do local aglomeraram-se para ver e fotografar o chefe máximo da Fifa. “Dê-nos a Copa do Mundo”, gritou, em inglês, um torcedor com camisa da seleção australiana já eliminada deste Mundial. O dirigente ignorou e seguiu para o interior do hotel sem fazer qualquer contato com os curiosos.

Uma das funcionárias que controlam o acesso ao Palace não confirmou que Blatter estaria hospedado ali. “Não sei se ele veio apenas para uma reunião ou se está hospedado aqui”, disse.

Frota oficial. Durante o período de Copa é possível notar uma frota de mais de 20 veículos da Fifa estacionados na frente do Palace, na Avenida Atlântica, o que indica a presença diária de membros da entidade no hotel. Além disso, há também um grande número de policiais militares fazendo a segurança no local.

A poucos metros dali, na areia da praia de Copacabana, foi montada a arena Fifa Fan Fest, que nesta segunda, dia em que o Brasil define contra Camarões sua classificação ou não para as oitavas de final da Copa, estava lotada de torcedores no momento em que Blatter chegou ao hotel.