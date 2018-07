Manauara carregará uma das bandeiras na final da Copa

Convite foi feito após o encontro emocionante do garoto de 14 anos com taça da Copa e Rivelino, em Manaus

Bruna Chagas – especial para O Estado de S. Paulo

MANAUS – O jovem amazonense Ricardo Albuquerque, de 14 anos, teve seu mundo virado após a visita da taça da Copa, em Manaus. Ele foi convidado a participar da final da Copa do Mundo no Maracanã, no domingo, 13, representando o Amazonas e levando a bandeira de uma das seleções finalistas do Mundial. Para entender melhor essa história, é preciso voltar um pouco no tempo.

Tudo começou no dia 19 de maio, quando o Tour da Taça da Copa do Mundo chegou a Manaus. Ricardo foi com a turma da escola, e a visita emocionou até os que não são tão aficionados por futebol. Porém, para o jovem amazonense a felicidade foi tanta que ele não conteve as lágrimas e chorou quando viu a relíquia de perto. “É difícil segurar o choro quando se está de frente com maior símbolo do futebol na sua cidade”, diz.

O gesto chamou a atenção da organização do evento, que logo o convidou para conhecer o anfitrião do tour, o ex-jogador Rivelino, campeão mundial da Copa de 1970. O detalhe é que Ricardo é torcedor fanático do Fluminense e se emocionou mais uma vez por conhecer o ídolo. Os organizadores resolveram então, presenteá-lo com um par de ingressos para um dos jogos da Copa do Mundo, na Arena da Amazônia, em Manaus. Mas o presente maior ainda estava por vir.

Três dias depois, a mãe de Ricardo, Mirella Albuquerque, recebeu uma ligação da Fifa fazendo o convite ao filho. Ele havia sido escolhido para ser um dos jovens a carregar a bandeira de um dos países finalistas do mundial, no Maracanã. “A ficha para toda a família ainda não caiu. Ele é um grande fã de futebol e doente pelo Fluminense. Já ficou muito emocionado só por ter tido a oportunidade de ver a taça e conhecer o Rivelino. Ir para a final é um sonho”, afirma.

“Todos os garotos queriam estar no meu lugar e ter essa chance de ver de perto os astros e melhores jogadores do mundo. Estou muito ansioso e sei que vou chorar”, diz.

Ricardo viaja sozinho, neste sábado, 12, para o Rio de Janeiro, levando na mochila a camisa do Fluminense e uma réplica da taça da Copa que ganhou naquele encontro. A mãe emocionada descreve o que tudo isso significa. “Um momento único, inesquecível e inesperado. Sonho do meu filho sendo realizado”, diz.