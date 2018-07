Manaus começa a ganhar as cores do Brasil para Copa

Ruas ganham vida e a população se empolga com a chegada do Mundial

Bruna Chagas – especial para O Estado de S. Paulo

MANAUS – Em contagem regressiva para Copa do Mundo no Brasil, a capital do Amazonas recebe intervenções que mudam a cara da cidade. Os enfeites da cidade vêm tanto da população, que está colorindo as ruas, quanto da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), que está criando uma ornamentação especial para o Mundial.

Em bairros da zona centro-sul e centro-oeste de Manaus, as intervenções seguem em ritmo acelerado e contam com moradores que mantêm a iniciativa desde a Copa de 1994. É o caso de Everton Santos, 35, para quem a maior recompensa é ver as pessoas passarem tirando fotos e elogiando o trabalho. Ele conta que foram investidos mais de R$ 40 mil na compra de bandeirolas, cabos de aço e ferro para a construção de um portal temático. “Na última Copa (2010), chegamos a reunir mais de mil pessoas na rua. Recebemos até moradores de outros bairros ”, disse.

As vias de acesso à Arena Amazônia também ganharam cores. O mesmo ocorreu com as paradas de ônibus, que receberam telhas de garrafa PET nas cores do Brasil, e com os viadutos e passagem de nível que ficam próximas ao estádio que foram os primeiros a receber essas pinturas. Em todos esses, a Manauscult foi a responsável pelos enfeites.

As instalações de banners, outdoors e envelopamentos em diversos pontos da capital começaram na tarde da sexta-feira, 23. No dia 1º de junho, prédios e espaços públicos receberão iluminação especial para a Copa. O mesmo acontecerá com lugares como o Mercado Municipal Adolpho Lisboa, o prédio da prefeitura, o Paço da Liberdade, Anfiteatro da Ponta Negra, entre outros. A previsão é que todo o trabalho seja concluído até o dia 6 de junho.