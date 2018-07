Mané Garrincha teve público de quase meio milhão na Copa

Estádio registrou taxa média de 98,5% de ocupação durante o mundial

Jorge Macedo – especial para O Estado de S. Paulo

BRASÍLIA – Sede de sete jogos da Copa do Mundo, número máximo permitido pela Fifa, o Distrito Federal teve casa cheia em todos os jogos realizados no Estádio Nacional Mané Garrincha. Com capacidade para 68,4 mil pessoas, as sete partidas do mundial foram vistas por um público de 478 mil espectadores, com taxa média de ocupação de 98,5%.

O número é o segundo melhor entre todas as doze sedes, só atrás do Maracanã, no Rio de Janeiro, que tem capacidade para 74 mil espectadores. O recorde de público no novo Mané Garrincha foi registrado no jogo entre Brasil x Camarões, dia 23 de junho, quando 69.112 torcedores apoiaram a seleção na goleada por 4 a 1.

Inaugurado em 1974, o estádio já havia recebido um público total de 340 mil pessoas em 36 anos de existência antes da reforma.

O novo Mané foi entregue em maio de 2013, ainda para a Copa das Confederações. Desde lá, foram 50 eventos entre jogos de futebol e shows.

Os norte-americanos Aerosmith e Beyoncé são exemplos de artistas que passaram por Brasília. Somados, quase 1,3 milhão de pessoas já esteve no estádio desde a reinauguração.