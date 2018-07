‘Mar verde’ toma conta do entorno da Arena Pernambuco

Mexicanos chegaram em imensa maioria para o confronto com a Croácia

Emanuel Leite Jr. – especial para O Estado de S. Paulo

RECIFE – O Recife é mexicano – ao menos por um dia. Cerca de 15 mil torcedores do México são esperados na Arena Pernambuco na tarde desta segunda-feira, 23, para a partida decisiva contra a Croácia.

Por onde passavam, deixavam sua marca, sendo impossível não notar sua presença. Seja pela animação de um povo que celebra seu país através de músicas, seja pelo verde das camisas que predominam entre seus aficionados. Um ‘mar verde’ tomou conta do entorno do estádio e o clima foi de confiança em Ochoa, Herrera, Peralta e companhia.

Nem mesmo as nuvens negras que encobriam e escureciam o céu em São Lourenço da Mata ou a chuva que caía com insistência foram suficientes para demover o entusiasmo dos mexicanos.

O México participou em seis das últimas sete edições da Copa do Mundo. Ficou de fora em 1990 por suspensão da Fifa. E em todas as seis participações, a seleção tricolor se classificou para a segunda fase da competição. Precisando apenas de um empate para seguir adiante na atual edição do torneio, sua imensa torcida acredita que a alegria que antecede a partida será mantida ao fim dos 90 minutos.

Como pode se ver com os amigos Armando Martinez, Isaac Garcia e o pai e filho Ernesto e Sergio Romo. “Até agora o México foi bem, conquistamos um empate com sabor de vitória. Ninguém esperava que iríamos empatar com o Brasil”, disse Armando, que vive em Austin, no Texas. “Hoje o México tem que dar tudo. É só jogar como jogamos os últimos jogos para ganhar da Croácia.”

Mais confiante estava Ivan Rodriguez, da cidade de Puebla. Ele, que esteve em todos os jogos do México nesta Copa, arrisca um placar mais dilatado. “ 3 x 0”, arrematou com um sorriso no rosto.