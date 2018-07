Menino chora ao ganhar ingresso para jogo da Copa

Torcedor alemão deu dois ingressos para mãe e filho assistirem à partida entre Alemanha e Gana, em Fortaleza

Lyvia Rocha – especial para O Estado de S. Paulo

FORTALEZA – Vizinha da Arena Castelão, Sueli Gomes foi com seu filho Gabriel, de 11 anos, acompanhar o agito de torcedores no entorno do estádio antes da partida entre Alemanha e Gana, pelo Grupo G do Mundial, e teve uma surpresa. Parados próximos ao Castelão, mãe e filho foram abordados por um torcedor alemão que, sem falar nada, deu aos dois um par de entradas para a partida.

Emocionado com o presente, o garoto de 11 anos não conteve as lágrimas ao receber em mãos a entrada para o jogo. “Moramos aqui perto e o meu filho pediu para olharmos o movimento perto do estádio e acabamos ganhando isso. É muita alegria”, disse Sueli, em meio a sorrisos e lágrimas.

Mãe e filho entraram no estádio sem titubear, encantados pelo presente ganho. Mesmo passando por dificuldades financeiras, Sueli afirmou que não cogitou, em momento algum, vender os ingressos. “Jamais acabaria com o sonho do meu filho. Não há dinheiro nenhum que pague isso”, disse.