Menino debuta no Maracanã entrando em campo com a França

Gabriel Barreto, 7, teve uma primeira vez especial no estádio da final da Copa

Lara Monsores – especial para O Estado de S. Paulo

RIO DE JANEIRO – Uma noite sem dormir tamanha a ansiedade pela chegada do dia seguinte. O menino Gabriel Barreto, 7, contou os segundos para acordar logo em 25 de junho, data em que debutaria no Maracanã de um jeito que qualquer garoto da sua idade sonharia: entrando em campo com jogadores numa partida de Copa do Mundo.

Às 16h45, Gabriel subiu ao gramado do mítico estádio carioca de mãos dadas com um dos craques da França, que acabou empatando em zero a zero com o Equador. A emoção era tanta que o ele não se lembra quem era o jogador ao seu lado.

Mas, ao descrever o que sentira, os olhos do pequeno brilham de satisfação. “Minha primeira vez no Maracanã e já foi assim”, falou, parecendo ainda não acreditar no que acontecera naquela tarde.

Acompanhado da mãe, Cíntia Barreto, que não escondia o orgulho do filho, Gabriel deixou o estádio ao final da partida com um sorriso congelado no rosto e uma história inesquecível da sua primeira Copa do Mundo.