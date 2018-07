Mercado aberto na Copa das Confederações

Mesmo com torneio rolando, as negociações com alguns dos jogadores das seleções não param

Victor Costa – Seleção Universitária – especial para o Estado

SÃO PAULO – A Copa das Confederações começou, mas nem por isso as contratações no futebol pararam. Enquanto atletas e treinadores estão envolvidos no torneio, empresários e cartolas aproveitam a chance para negociar. Veja quem são os nomes de cada seleção que podem trocar de clube em breve.

Brasil

A principal negociação, e a que mais poderia atrapalhar a seleção brasileira, já foi resolvida. Neymar se tornou jogador do Barcelona antes do início do torneio. Mas nem por isso as transações com jogadores brasileiros esfriaram.

Rebaixado com o Queen’s Park Rangers na última temporada do campeonato inglês, o goleiro Júlio César desperta interesse do Arsenal. A negociação pode até sair sem custos já que o QPR quer enxugar a folha salarial e aceitaria liberar o jogador – atualmente o arqueiro recebe 80 mil libras por semana.

O mais novo rico time da Europa promete fazer uma oferta para Daniel Alves. Segundo uma rádio local, o Mônaco vai tentar tirar o lateral do Barcelona – os possíveis valores não foram revelados. Se tem gente saindo, pode ter gente chegando.

O Barça, depois de reforçar o seu ataque, quer melhorar sua defesa. O time da Catalunha tem interesse no futebol do zagueiro David Luiz e estaria disposto a gastar 26 milhões de euros (R$ 60 milhões) para tirá-lo do Chelsea. O jornal espanhol As dá conta de que o novo treinador dos Blues, José Mourinho, já teria sinalizado com a possibilidade de liberá-lo por não apreciar o seu estilo de jogo. Já o Mundo Deportivo fala em Thiago Silva na defesa azul-grená e cita que o defensor até aceitaria uma redução salarial para defender o Barcelona.

O meio-campo da seleção brasileira é o setor com mais nomes envolvidos nas janelas de transferências. O volante Fernando já acertou sua ida para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 11 milhões de euros (R$ 31 milhões ). Já Paulinho está na lista de alguns clubes na Europa. Tottenham, Chelsea, Manchester City, segundo os jornais ingleses, teriam interesse no volante, mas apenas Inter de Milão e Shakhtar Donetsk fizeram propostas, já recusadas, pelo camisa 8 do Timão. Recentemente, o gerente geral do clube ucraniano, Sergey Palkin, revelou que Paulinho já assinou com a Internazionale. Porém o jornal Marca informou que o Real Madrid deve entrar na briga pelo jogador. O provável futuro treinador merengue, Carlo Ancelotti, teria pedido um “box to box” (jogador que vai duma área a outra) para o presidente Florentino Perez. O jornal espanhol ainda cogita que Kaká pode ser envolvido na negociação.

Ainda entre os jogadores de meio-campo, Hernanes é mais um que pode trocar de clube. O Paris Saint-Germain estaria preparando uma oferta de 30 milhões de euros ( R$ 85 milhões) para tirá-lo da Lazio. A informação é do jornal Il Tiempo. Milan e Juventus também observam o jogador. Depois de perder Mario Gotze para o Bayern de Munique, O Borussia Dortmund procura um substituto para o meia. O nome preferido dos alemães para a vaga era o de Bernard. Mas a pedida de 25 milhões de euros (R$71 milhões) assutou os alemães. Com isso Porto e Tottenham surgem como possíveis destinos, segundo informações do site UOL nesta terça-feira, 18.

Com Leandro Damião fora da competição, o único atacante alvo de especulações é Hulk. Vendido para o Zenit no começo da última temporada, o atacante brasileiro teve problemas com os companheiros de equipe e está disposto a deixar o time russo. Chelsea e Real Madrid aparecem como os principais interessados, mas se quiserem levar o jogador vão ter que desembolsar um valor bem alto. O Mônaco também o observa e, de acordo com a imprensa francesa, aceitaria pagar 45 milhões de euros (R$ 127,5 milhões) pelo atacante da seleção. A negociação do Porto com o Zenit foi de 60 milhões de euros, e os russos não parecem querer levar um prejuízo.

Espanha

Depois de afirmar que não terá o seu vínculo renovado com o Barcelona, Victor Valdes virou alvo de vários clubes. Mônaco, Arsenal e Anzhi gostariam de contar com o goleiro espanhol defendendo suas metas. Já o companheiro de seleção de Valdes, Pepe Reina teve o nome cotado para substituí-lo. Além do Barça, o Napoli é outro clube que teria demonstrado interesse em contar com o terceiro goleiro da Fúria. Mas tudo ainda não passa de especulação da imprensa europeia.

Durante esta temporada, Iker Casillas viveu o seu pior momento no Real Madrid. A briga com Mourinho lhe rendeu a perda da titularidade no time merengue, e os dois se tornaram desafetos. Com o clima ruim no clube, Arsenal e Barcelona se interessaram pelo goleiro. Mas com a saída do treinador português é difícil imaginar Casillas fora do Real.

Uma negociação já resolvida antes do início do torneio foi a de Jesus Navas. O meia trocou o Sevilla pelo Manchester City por 25 milhões de euros (R$ 71 milhões). Fabregas é outro que está envolvido em especulações. Depois de fazer um grande esforço e deixar o Arsenal para voltar ao Barcelona, clube que o revelou, o meia pode fazer a ponte aérea Catalunha-Londres novamente. O time londrino teria um preço fixado em contrato entre 20 e 25 milhões de libras para comprar o jogador de volta. Além dos Gunners, o Manchester United também deseja contar com o seu futebol e estaria preparando uma oferta de 40 milhões de libras (R$ 135 milhões). As informações são do jornal The Sun.

No ataque da Fúria não é só o centroavante titular que ainda causa dúvidas. O futuro dos jogadores de frente também é uma incógnita. David Villa interessa aos londrinos Arsenal e Tottenham, mas o presidente do Barcelona Sandro Rosell afirma que o atacante continuará no time catalão. Segundo o jornal inglês Daily Mail, os Spurs inclusive se dispuseram a pagar 10 milhões de libras (R$ 37,7 milhões) pelo jogador. Enquanto Villa pode sair, Torres pode chegar. A informação do jornal espanhol Sport é de que o atacante do Chelsea possa chegar ao Barcelona – a quantia oferecida ronda os 20 milhões de euros (R$ 56,5 milhões). El Niño não é único jogador dos Blues que que interessa aos catalães. De acordo com o também espanhol Mundo Deportivo, o Barça pode ir atrás de Juan Mata, que não tem a simpatia de Mourinho, caso o hispano-brasileiro Thiago Alcântara deixe a Catalunha.

Itália

Segundo a mídia italiana, Juventus e Milan estariam dispostos a trocar Marchisio e El Shaarawy. O time rubro-negro já acenou com a chance de se vender o Faraó. Até o momento tudo não passa de uma grande especulação. Realmente é difícil imaginar que as equipes façam esse tipo de negócio com seus titulares absolutos. E não é só a Vecchia Signora que tem interesse no atacante milanês. O sempre atuante no mercado, Manchester City também está de olho. A Gazzetta dello Sport, da Itália, informou que os Citizens ofereceram 40 milhões de euros (R$113 milhões). Mas o negócio pode esfriar, pois o novo treinador do City, Manuel Pellegrini prefere contratar o meia espanhol Isco ao atacante italiano.

Uruguai

O nome da vez na Celeste Olímpica é, de novo, Edinson Cavani. O jogador mais valioso do Uruguai também é o mais desejado. O artilheiro do campeonato italiano da última temporada é cobiçado principalmente por Chelsea, Manchester City e Real Madrid. Os italianos só aceitam vender pelo valor da integral da multa, 63 milhões de euros (R$ 180 milhões).

A TV italiana Sport Mediaset revelou que o time azul de Manchester planeja oferecer 55 milhões de euros pelo atacante (R$ 156,5 milhões) e o Chelsea 58 milhões de euros (R$ 166 milhões). Para o Real Madrid, sonho de infância de Cavani – segundo o pai do atacante –, o Napoli pediu uma boa quantia em dinheiro e os jogadores Khedira e Álvaro Morata, de acordo com o jornal espanhol Marca.

Os merengues também tem interesse em outro atacante do Uruguai, Luis Suarez. O presidente do Real, Florentino Perez, deseja contar com o jogador e pretende oferecer, segundo o tabloide inglês The Sun, 40 milhões de libras (R$ 125 milhões) para levar o vice-artilheiro do campeonato inglês.

Japão

Seisuke Honda, maior estrela da seleção oriental ao lado de Kagawa, tem contrato com o CSKA até o fim de 2013. Segundo a imprensa italiana, o Milan tem interesse em contar com o seu futebol. Porém tudo ainda não passa de um rumor, pois os italianos só entrariam numa negociação se Boateng – atual camisa 10 da equipe – se transferisse para o Monaco.

Nigéria

O único nome da seleção nigeriana presente no mercado de transferências é Elderson Echiéjilé, autor de dois gols contra o Taiti. Segundo o site especializado Transfermarket, o lateral-esquerdo do Braga de Portugal pode ir jogar na Bundesliga pelo Sttutgart. O time alemão estaria disposto a oferecer 3 milhões de euros (R$ 8,6 milhões) para contratar o jogador da Nigéria.

Cortado por motivo de lesão, o atacante Emmanuel Emenike não jogará a Copa das Confederações, mas está envolvido no mercado. A imprensa turca dá conta de que o Fenerbahçe quer o jogador de volta e para isso gastaria 10 milhões de euros (R$ 27,8 milhões). Outro clube que estaria interessado é o Tottenham, mas tudo ainda não passa de mera especulação.

México e Taiti

A mídia inglesa ventilou a possibilidade de Chicharito Hernandez, estrela da seleção mexicana e jogador do Manchester United, jogar no Real Madrid. Mas o negócio não avançou e agora o México não conta com nomes envolvidos no mercado.

Contando com apenas um jogador profissional em seu elenco, Marama Vahirua, o Taiti não possui nenhum atleta com o nome mencionado no mercado de transferências.