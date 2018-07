Mesmo com novo protesto, trânsito no Rio não sofre alterações

Prefeitura, metrô e trens não pretendem modificar esquema de transporte para os torcedores que irão ao Maracanã acompanhar Espanha x Taiti, às 16h

Tiago Nicacio – Seleção Universitária – especial para o Estado

RIO – Apesar dos protestos marcados para esta quinta-feira, 20, no Rio de Janeiro, os torcedores que forem ao Maracanã para acompanhar a partida entre Taiti e Espanha, às 16h, não devem sofrer com mudanças no trajeto até o estádio.

De acordo com as concessionárias de trem e metrô, a rotina de operação não será alterada devido ao protesto marcado para as 17 h na Candelária, no centro da cidade. Ambas alertaram, no entanto, que qualquer mudança emergencial será divulgada durante o decorrer da manifestação.

A Prefeitura do Rio de Janeiro ressaltou que o esquema montado para dias de jogo no Maracanã será mantido. A principal recomendação para quem irá à partida é utilizar o transporte público – torcedores com ingresso não pagam tarifa nos trens e no metrô.

Além disso, a administração municipal decretou feriado escolar para as escolas da Tijuca, Vila Isabel, Maracanã, Mangueira, Praça da Bandeira, Alto da Boa Vista, Grajaú, Andaraí, Catumbi, São Cristóvão, Rio Comprido, Cidade Nova e Estácio. A partir das 14 h, também será concedido ponto facultativo para órgãos municipais destes bairros e do centro. Confira aqui as demais alterações no trânsito da cidade.

Ato de protesto terá marcha até a Prefeitura

Em sua página no Facebook, o grupo Anonymous RJ, um dos articuladores dos protestos no Rio de Janeiro, divulgou que os manifestantes farão uma marcha até o prédio da Prefeitura, na Cidade Nova. Para evitar depredações, a passarela da estação de metrô do local amanheceu com uma grade protetora.

Devido ao ato, os campi Menezes Côrtes, Praça XI, Presidente Vargas e João Uchôa, da Universidade Estácio de Sá, encerraram suas atividades às 13 h desta quinta-feira.