Mesmo eliminados, Japão e México vão em busca da vitória

Vanderson Pimentel – Seleção Universitária – especial para o Estado

As derrotas para Brasil e Itália já minaram as chances de Japão e México se classificarem para as semifinais da Copa das Confederações. Todavia, o discurso de ambas as seleções, que se enfrentam amanhã no Mineirão, é de vencer o jogo para garantir ao menos três pontos na competição.

Após realizar o primeiro e único treino no estádio, o treinador da seleção japonesa, Alberto Zaccheroni, destacou a evolução de sua equipe e espera conseguir a vitória. “Começamos muito mal o torneio e melhoramos contra a Itália. Gostaríamos de melhorar ainda mais e ganhar, se possível, a partida de amanhã”, disse o italiano, que não conta com o volante Makoto Hasebe, suspenso por levar dois cartões amarelos nas derrotas contra Brasil e Itália.

Pelo lado mexicano, os jogadores prometem buscar os três pontos, considerando que isso impulsionará a seleção, que está na terceira colocação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, atrás de Estados Unidos e Costa Rica. Além disso, o resultado pode dar um pouco mais de tranquilidade ao técnico José Manuel Della Torre, que sofre pressão, devido ao fraco desempenho de sua equipe este ano, que conseguiu apenas uma vitória nos últimos 11 jogos.

O jogo entre Japão x México está marcado para as 16h deste sábado, 22, em Belo Horizonte. A partida irá marcar o adeus de ambas as seleções já eliminadas, após as derrotas para Itália e Brasil pelo Grupo A, da Copa das Confederações.