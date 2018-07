Metade do estádio será ocupada por norte-americanos e alemães

Juntos, torcedores das duas seleções somam em torno de 20 mil espectadores

Emanuel Leite Jr. – especial para O Estado de S. Paulo

RECIFE – Nesta quinta-feira, 26, a Arena Pernambuco receberám mais uma invasão estrangeira. Se na última segunda-feira, 23, os mexicanos pintaram o estádio de verde, hoje serão norte-americanos e alemães que tomarão as dependências da arena recifense.

Somados, os torcedores das duas nacionalidades correspondem a 49,3% do total de ingressos vendidos para o decisivo Alemanha x Estados Unidos, marcado para as 13h. Mas o total de estrangeiros presentes no estádio deverá chegar a cerca de 65% do público.

Entre os estrangeiros, os norte-americanos serão maioria na Arena Pernambuco. Nada menos do que cerca de 13,5 mil torcedores dos Estados Unidos tentarão empurrar sua seleção a mais uma classificação para as oitavas de final de Copa do Mundo. Ou seja, praticamente um terço do estádio será composto pelos aficionados da seleção comandada por Jürgen Klinsmann.

Embora correspondam a cerca de metade dos norte-americanos, os alemães também estarão bem representados na Arena Pernambuco. Em torno de 6,5 mil germânicos poderão acompanhar in loco a partida e, quem sabe, ver o centroavante Miroslav Klose retomar para o país o recorde de maior artilheiro da história das Copas.