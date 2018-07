Na Arena Castelão, público do Mundial não supera final da Copa do Nordeste

Apesar de sediar seis jogos do Mundial em Fortaleza recorde de público ainda é da competição nordestina

Lyvia Rocha – especial para O Estado de S. Paulo

FORTALEZA – A Arena Castelão recebeu seis jogos de Copa do Mundo – dois deles com a seleção brasileira. Porém, nenhuma dessas partidas conseguiu bater o recorde de público do estádio que pertence a Ceará x Sport, em abril deste ano. Com 61.240 torcedores no estádio, o duelo da final da Copa do Nordeste entre cearenses e pernambucanos segue na liderança de público do novo Plácido Aderaldo Castelo, ou simplesmente, Castelão.

A partida que terminou em 1 a 1 e sagrou o Sport campeão do Nordeste também superou a marca de público dos cincos jogos da final da Campeonato Carioca. No total, 56. 347 torcedores compareceram ao Maracanã nos quatro confrontos da semifinal e na primeira partida final do torneio. Já a decisão entre Flamengo e Vasco teve público pagante de 20.844.

Durante o Mundial, a Arena recebeu quatros jogos na primeira fase, e dois confrontos válidos pelas quartas de final da Copa. O último jogo no gramado do estádio cearense teve também o maior número de torcedores. 60.342 pagantes foram ver a partida entre Brasil x Colômbia. Duelo esse que não ficou marcado pela vitória brasileira, e classificação para as semifinais, mas sim pela saída de Neymar da competição, após a entrada do colombiano Zúñiga. A mesma quantidade de torcedores foi para o primeiro jogo do Brasil contra o México, que terminou empatado em 0 a 0.

Além disso, o estádio recebeu o jogo da Alemanha, campeão do Mundial, contra Gana. E viu o alemão Klose marcar seu 15º gol em Copas do Mundo e igualar o recorde de gols do brasileiro Ronaldo. Neste dia histórico o público presente foi de 59.621 torcedores. Já, na primeira zebra do Mundial de 2014 quando a Costa Rica venceu o Uruguai por 1 a 0, 58.679 presenciaram a façanha da equipe da América Central. Grécia e Costa do Marfim levou 59.095. No duelo das quartas entre Holanda e México o público foi o menor: 58.817.

Segundo a Secopa-CE, a capacidade do estádio foi reduzida durante a Copa para ajustes com a tribuna de imprensa e para que alguns assentos não bloqueassem a visão de outros torcedores. A capacidade atual da Arena Castelão é de 63.903 pessoas.