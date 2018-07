No dia de Espanha x Taiti, ainda há ingressos disponíveis no Maracanã

Assentos estão disponíveis em todas as categorias do estádio; no entanto, só podem ser comprados na Cidade das Artes

Vanderson Pimentel – Seleção Universitária – Especial para o Estado

SÃO PAULO – Quem não conseguiu comprar o seu ingresso para assistir a Copa das Confederações no Estádio do Maracanã e pretende ir de última hora, ainda pode garantir o seu bilhete para o jogo entre Espanha x Taiti, a partir dessa quinta feira às 16h, em todas as categorias disponíveis.

Dos ingressos que ainda não foram vendidos, a maior parte deles encontra-se na Categoria 1, que custa R$ 228. Nos lugares com preços médios, também há assentos disponíveis. Na Categoria 2, os poucos bilhetes que restam estão sendo vendidos por R$ 143, além da Categoria 3, que custam R$ 114.

Ao contrário do que se imaginava, ainda há bilhetes disponíveis também nos setores mais baratos, que podem ser adquiridos pelo valor de R$ 57 ou pela metade do preço, se o torcedor apresentar carteira de estudante ou comprovante do Bolsa Família.

Além desses, ainda há bilhetes disponíveis para cadeirantes, que pagam um valor mais barato (R$ 114) e podem levar um acompanhante para assistir a partida.

Os bilhetes podem ser comprados com cartão de crédito ou boleto bancário na Cidade das Artes, centro cultural na Barra da Tijuca, que atende das 10 h às 18 h.

Para os torcedores que já compraram mas ainda estão sem os ingressos, a retirada pode ser feita no hotel Windsor, localizado no centro da cidade das 8 h até as 19h30, ou na própria Cidade das Artes. Quem chegou na cidade de avião somente para assistir ao jogo, pode retirar o ingresso agendado nos Aeroportos do Galeão e Santos Dumont – este último já tem funcionado como ponto de retirada desde o último fim de semana. Os guichês disponibilizados nos dois locais estarão abertos das 10 h até as 18 h.

Para facilitar a vida dos torcedores, a Fifa imprimiu ingressos já agendados, para diminuir o número de filas. Para retirar o ingresso, basta apresentar um documento com foto e, para bilhetes pagos com meia-entrada, a carteira de estudante ou comprovante de Bolsa Família também devem ser apresentados.

(Com colaboração de Tiago Nicácio)