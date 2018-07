No Recife, parque terá telão para jogo do Brasil e show de Zé Ramalho

Evento acontece no arraial do Parque Dona Lindu, no bairro de Boa Viagem

Emanuel Leite Jr. – especial para O Estado de S. Paulo

RECIFE – A Fifa Fan Fest tem sido um sucesso no Recife. Torcedores de todos os lugares do mundo se juntam no Cais da Alfândega para assistir aos jogos da Copa e fazer a festa. Entretanto, devido a uma decisão da prefeitura, a Fan Fest recifense se restringe às transmissões dos jogos.

O poder público da capital pernambucana optou por não investir em contratação de artistas para a festa da Fifa. Em contrapartida, a prefeitura montou quatro arraiais de São João em diversos pontos da cidade, com shows de artistas de prestígio nacional. Três destes arraiais contam com telões de LED que transmitem os jogos da seleção brasileira. Hoje, dia da última partida do Brasil na primeira fase, o arraial do Parque Dona Lindu receberá a apresentação de Zé Ramalho, ícone da Música Popular Brasileira.

Localizado no bairro de Boa Viagem, zona sul da cidade, o Parque Dona Lindu fica em um ponto privilegiado do Recife, de frente para as famosas areias da praia que leva o nome do bairro. E é diante do mar que o paraibano Zé Ramalho se apresentará a partir das 21h30, na noite de véspera de São João, quando os nordestinos celebram uma de suas maiores festas populares.

Além do Parque Dona Lindu, os torcedores poderão acompanhar a partir das 17h a transmissão do jogo Brasil x Camarões, que vale vaga nas oitavas de final da Copa, também nos arraiais do Pátio de São Pedro (Centro) e Sítio Trindade (em Casa Amarela, Zona Norte). Neste último, Maciel Melo, cantor e compositor pernambucano, será a atração principal.