No Rio e em Brasília, mexicanos se reúnem para torcer à distância

Tensão e festa marcam dia de jogo na representação do México na capital federal

Lucas Vidigal e Victor Machado – Seleção Universitária – especial para o Estado

BRASÍLIA, RIO – A partida entre o México e a seleção brasileira na quarta-feira, 19, fez com que mexicanos radicados no Brasil se reunissem para torcer por Los Tricolores e matar a saudade de casa. Em Brasília, cerca de 100 pessoas estiveram na embaixada mexicana para assistir ao jogo da segunda rodada da Copa das Confederações. No Rio, um grupo de 20 mexicanos se encontrou em um hostel do tradicional bairro de Santa Teresa.

Até o último minuto do tempo regulamentar, o grito de “Si, se puede” (Sim, é possível) tomava conta do bar onde todos assistiam à televisão, mas o gol de Jô acabou com as esperanças mexicanas nos minutos de acréscimos.

Rio de Janeiro

Pode ter faltado pimenta ao time, mas na torcida sobrou animação. A cada jogada de perigo, um suspiro. Até mesmo Mariana Del Angel, de 25 anos, que diz não gostar do esporte, esboçou momentos de uma torcedora aflita. “Não gosto de futebol, isso é um fenômeno engraçado. A partida contra a Itália foi a primeira vez que eu parei e sentei para assistir a um jogo e eu realmente senti a energia. Não consegui nem comer, fiquei triste pela derrota”, contou a estudante de bioarquitetura.Antes da partida, porém, o otimismo era quase generalizado entre os torcedores. O placar de 2 a 0 foi o mais pretendido pelos mexicanos, mas alguns mantinham o pé no chão. “Vai ser complicado, eles são muito bons”, alertou Jorge Castro. Aos 35 anos, o engenheiro foi transferido por conta do emprego e hoje mora no Brasil com a esposa e dois filhos pequenos. Depois de conhecer o Maracanã na derrota contra a Itália por 2 a 1, o próximo objetivo da família é ir ao estádio durante Copa do Mundo de 2014: “Não sei se veremos o México, vamos pelo evento.”

Assim como Jorge, os conterrâneos se encontraram para ver o jogo após combinarem pelo Facebook. Muitos, inclusive, nem se conheciam. Proprietário do Rio Forest Hostel, Marcos Novellino explicou que em todas as semanas há uma confraternização. “Todas as sextas-feiras temos comida mexicana. Os cozinheiros são mexicanos, então eles conhecem outros. Também recebemos muitos europeus, eles já estão acostumados com hostels, que têm um serviço mais informal.”

Torcedores mexicanos se reúnem em hostel, no Rio de Janeiro (Victor Machado/Seleção Universitária) A reunião de mexicanos também contou com um inglês, que acompanhava um amigo. Formado em matemática no Reino Unido, Sam Blagg chegou ao Brasil há seis meses e tem a passagem de volta marcada para o próximo sábado. Antes, de ir embora, o turista ainda tem um compromisso com a namorada. “Vamos conhecer o Maracanã no próximo jogo. Acho que a Espanha vai ganhar do Taiti por 7 a 0”, comentou.

O jogo desta quinta-feira não será o único assunto do dia na capital fluminense. Assim como no último domingo, haverá mais um protesto pelas ruas da cidade. Paul-Frissard Martinez, de 21 anos, escolheu o Brasil para fazer intercâmbio pela oportunidade de aprender uma nova língua e uma cultura diferente. Estudante de ciências políticas, o mexicano de ascendência francesa ainda não sabe se vai participar dos protestos, mas deixa claro que apoia os cariocas. “Ainda não decidi se vou aos protestos por ainda estar pensando no meu papel como estrangeiro. Mas eu apoio a causa, isso é muito bom para o país”, disse o intercambista. Brasília Era um pedaço do México na capital federal. Entre as 100 pessoas que se reuniram na embaixada mexicana para assistir ao jogo contra o Brasil, havia funcionários da entidade, brasileiros e convidados, inclusive gente de outras nações da América Latina, como Peru e El Salvador. Os sanduíches, refrigerantes e margueritas animavam o clima da festa. Entre os mexicanos, a expectativa era grande, já que a seleção tricolor precisava de um bom resultado para seguir viva na disputa, após a derrota contra a Itália. “Nossa seleção não tem medo dos brasileiros. O México vai ganhar”, apostava a mexicana Mariana Gutiérrez, que conheceu seu marido, o mineiro Adriano Teles, em um dos jogos da Copa do Mundo de 2006. Na ocasião, ambos estavam em Toronto. Durante a partida, dava para ver as diferentes reações do casal. “A rivalidade existe, mas é em clima de brincadeira”, disse Adriana, torcedora do América, da Cidade do México, e fã de Giovani dos Santos. Seu marido, torcedor do Atlético Mineiro, provoca dizendo que torce para o Chivas, no México. Adriana retribui a admiração pelo Cruzeiro, no Brasil. Funcionária da embaixada, Marisol Martinez foi assistir ao jogo com os dois filhos, os gêmeos Santiago e Nathan, de 4 anos. A dupla estava bem caracterizada para a torcida. “Esse é o charro, um traje típico dos mexicanos”, contou a mãe.

Outra fã de futebol era a embaixadora mexicana no Brasil, Beatriz Paredes, que estava aos sorrisos. “Gosto muito do estilo de jogar dos brasileiros, fico de olho neles desde a Copa da Itália, em 1990”, diz.

Para a embaixadora, que veio de um país que já sediou duas Copas do Mundo, o Brasil já sabe como organizar grandes eventos. “É o país que faz o maior carnaval do mundo e pode ter excelentes voluntários”, elogia. A maior crítica de Beatriz à próxima sede do mundial foi em relação aos aeroportos. “Eles precisam melhorar e muito em relação à infraestrutura até o ano que vem”, afirmou.

Após a derrota, festa

“Agora é hora de pensar nas eliminatórias, em que não estamos bem”, disse o general Joaquín Jimenez.

A seleção mexicana figura na terceira colocação no hexagonal final da Concacaf, com uma vitória e cinco empates. Apenas três países passam diretamente para a Copa do Mundo no ano que vem.

Joaquín atribuiu a derrota mexicana ao fato de o Brasil jogar em casa. “O jogo foi bem equilibrado, mas o México jogou sob pressão da torcida”, lamentou.

Mesmo com a derrota por 2 a 0, houve festa no fim da partida. Os brasileiros comemoravam e faziam brincadeiras com os colegas de trabalho na embaixada. “O melhor de tudo é trabalhar com eles e poder fazer graça”, comenta Rejane de Deus, auxiliar da embaixadora