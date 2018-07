No Rio, retirada de ingressos dos atrasados não conta com filas

Renato Machado – Seleção Universitária – especial para o Estado

RIO DE JANEIRO – A retirada de ingressos para a final da Copa das Confederações segue neste sábado, 29, véspera da partida. O esperado movimento final dos atrasados não aconteceu e as filas pela manhã não existiam. A Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, não possuía filas. O torcedor que deixou para a última hora acabou não encontrando problemas.

O publicitário paulista Leandro Cardoso, de 28 anos, gostou do serviço. “Achei super fácil, simples. Está aprovado”, comentou. Ao lado de sua esposa, ele não se importou pelo assento sorteado aleatoriamente pela Fifa. “Ficamos atrás do gol, mas o importante é estar na final”. “Vai ser 2 a 1 para o Brasil”, apostou já comemorando.

A única reclamação de alguns presentes era no acesso à Cidade das Artes. Além da cobrança de estacionamento para quem entrasse no local (R$ 5), torcedores ouvidos pela reportagem sentiram falta de placas sinalizadoras que mostrassem o caminho à entrada do centro cultural. Para este sábado, 29, na Cidade das Artes, eram aguardadas 700 pessoas para retirar os cerca de 2 mil ingressos faltantes.

Segundo informações de representantes da Match – empresa terceirizada da Fifa, responsável pela comercialização das entradas dos jogos -, ainda restam 10 mil ingressos a serem retirados até amanhã, data da final – no Maracanã – e da disputa do terceiro lugar – na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Aos torcedores que deixarão para retirar as entradas nos últimos instantes, os três pontos localizados no Rio – no Aeroporto do Galeão, na Cidade das Artes e no Hotel Windsor – estarão abertos das 8h às 20h. A partida da final da Copa das Confederações entre Brasil e Espanha acontece neste domingo, 30, a partir das 19h.