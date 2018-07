O dia em que um uniforme gaúcho foi vestido em uma Copa

Cruzeiro-RS emprestou seu fardamento para seleção mexicana em 1950

Lucas Oliveira – especial para o Estado de S. Paulo

PORTO ALEGRE – A capital gaúcha recebeu dois jogos da Copa do Mundo de 1950. Um deles teve um gosto especial para um clube do Estado. O Cruzeiro-RS cedeu seu uniforme para a seleção mexicana enfrentar a Suíça, no dia 2 de julho daquele ano, pois ambas seleções usavam camisas vermelhas e não poderiam jogar com uniformes semelhantes. A solução encontrada foi inusitada.

O Mundial de 1950 foi realizado com 13 seleções em seis cidades-sede: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Recife, São Paulo e Porto Alegre.

No RS, o palco foi o Eucaliptos, então pertencente ao Sport Club Internacional, que comportava 35 mil pessoas. Originalmente, as partidas disputadas seriam Uruguai x França, França x Bolívia e Bolívia x Uruguai, mas, com a desistência da seleção francesa, o estádio recebeu duas partidas: Iugoslávia x México e México x Suíça, válidas pelo grupo da seleção brasileira.

México e Suíça usavam uniformes semelhantes, com camisas vermelhas, não podendo, assim, realizar o confronto. O Cruzeiro-RS, até então de Porto Alegre – hoje com sede em Cachoeirinha, região metropolitana – emprestou seu fardamento de cores azul e branco para a seleção mexicana, que havia vencido o sorteio no cara e coroa, e poderia usar seu uniforme, mas gentilmente, cedeu o direito para seu adversário.

O Internacional, de cores parecidas, ficou de fora, mas o Grêmio entrou na disputa para ceder sua camiseta. “O fator principal para a decisão foi a distância. O Cruzeiro tinha sede no bairro Medianeira, onde hoje é o cemitério, que era mais próximo do que a sede gremista, na época no bairro Moinhos de Vento, mas que guardava seus materiais no movimentado centro da cidade”, explica Carlos Matzembacher, 69, jornalista, hoje vice-presidente do clube, e que mantém um acervo da história cruzeirista.

Mas, reza a lenda, que o senhor Carlos não confirma e nem desmente, que um churrasco oferecido um dia antes aos mexicanos, teria dado uma ajudinha na escolha. A seleção suíça venceu o confronto por 2 a 1, que já não valia vaga, pois Brasil e Iugoslávia já garantiram as vagas do grupo, com público de cerca de nove mil espectadores.

Na partida entre México e Iugoslávia, no dia 28 de junho, quarta-feira, vitória de 4 a 1 para os eslavos e somente 13 mil pessoas compareceram. Do lado mexicano, atuou o mítico Antonio Carbajal, com 21 recém completos. Ele ainda seria o goleiro que mais Copas disputou na história, com cinco Mundiais (1950, 1954, 1958, 1962 e 1966), e é considerado até hoje maior jogador do México na sua posição. Pelo lado eslavo, figuras lendárias como Rajko Mitic, e Stjepan Bobek, o maior artilheiro da Seleção Iugoslava, com 39 gols em 63 jogos disputados.

Eucaliptos. O terreno onde está localizado o estádio, no bairro Menino Deus, um dos mais nobres da capital gaúcha, foi vendido, em 2010, pelo Internacional para custear parte da reforma do Beira-Rio para a Copa de 2014. Uma construtora adquiriu o imóvel, vencendo outras cinco propostas.