“Onda de protestos não afetará o desempenho da Seleção”, afirma Felipão

Técnico apoia manifestações com ressalvas e garante que o foco dos jogadores está na partida contra o México

Tobias Saldanha C Seleção Universitária – especial para o Estado

FORTALEZA – A onda de manifestações em todo o País repercutiu também na seleção brasileira. Depois de manifestações pessoais do zagueiro David Luiz – declarando que os cidadãos tem o direito de se expressar – e do lateral-direito Daniel Alves – que tuitou a foto de um dos manifestantes –, foi a vez do técnico Luiz Felipe Scolari falar sobre os protestos em entrevista coletiva na Arena Castelão, em Fortaleza.

“Dentro de uma democracia isso é normal. Agora são situações e demonstrações que devem ser percebidas pelo nosso governo e pelas pessoas envolvidas. Torço para que as manifestações continuem, desde que sejam pacíficas”, ponderou.

Sobre o jogo, o treinador ressaltou a qualidade da equipe mexicana. Por isso, pediu atenção dos seus jogadores.

“Independente do que está acontecendo no Brasil, nosso foco é o jogo desta quarta onde enfrentaremos um adversário difícil, que vem dando um trabalho danado para a Seleção e, por isso, o time tem que entrar dentro de campo atento com as jogadas mexicanas”, advertiu.

No estádio, os comandados de Felipão realizaram o último treino para o o jogo contra o México, nesta quarta-feira, 19, às 16h, pela 2ª rodada da Copa das Confederações.

México treina no Castelão

Na terça-feira, 18, o México realizou o treino de reconhecimento do gramado da Arena do Castelão, logo depois o término dos preparativos do Brasil.

O técnico da seleção Mexicana, José de La Torre disse que o México veio para vencer o Brasil.

“Sabemos da tradição e habilidade dos jogadores brasileiros, porém confio no potencial dos meus atletas. Jogaremos para vencer”, afirmou.

Cearense torcerá pelo México

Chicharito Hernández e companheiros terão um solitário, porém fanático, torcedor da seleção Mexicana.

Derocy Mariano, radialista de 34 anos nascido em Tianguá, a 330km de Fortaleza, revela que torce para o atual campeão da Copa Ouro desde a Copa do Mundo de 1994.

“Quanto tinha 15 anos, assisti à partida do México contra a Itália e acabei me apaixonando pelo futebol jogado por eles.”

Derocy está confiante na vitória Mexicana, apesar da má fase dos atuais campeões olímpicos – o México passa por dificuldades nas Eliminatórias da CONCACAF.

“Os brasileiros são os nossos fregueses, e o retrospecto na Copa das Confederações contra o Brasil nos favorece, afinal fomos campeões em cima deles em 1999”, afirmou o torcedor, lembrando-se da maior conquista dos mexicanos no futebol mundial.