Ônibus especiais já operam em Salvador, mas falta de informações prejudica o serviço

Serviço não tem sinalização adequada e não é conhecido nem por profissionais ligados ao torneio

Vitor Villar – Seleção Universitária – especial para o Estado

SALVADOR – Anunciada como uma das principais intervenções no trânsito de Salvador para a Copa das Confederações, a linha especial de ônibus shuttle, que liga o aeroporto ao bairro do Campo Grande, já está em funcionamento desde o último sábado, 8.

Mas o serviço ainda é pouco divulgado pelos organizadores e faltam informações à população e até mesmo aos profissionais ligados ao evento da FIFA na Bahia. Para conhecer melhor o serviço e suas características, a reportagem da Seleção Universitária decidiu embarcar em uma das suas viagens.

A informação obtida através da assessoria da Transalvador – superintendência de trânsito da capital baiana – era que o veículo saía da frente do Hotel Sheraton da Bahia, no bairro do Campo Grande, a cada vinte minutos. Chegando ao local, foi possível constatar que o ponto não possuía qualquer sinalização referente ao transporte especial.

Dois membros credenciados pelo Comitê Organizador Local da Copa – que estão hospedados exatamente no Sheraton – passavam pela calçada, quando decidi pedir ajuda. Eles confessaram desconhecer a existência do serviço, e indicaram um balcão de informações sobre o torneio, localizado no saguão do referido hotel. Lá, três funcionários devidamente fardados e identificados pela FIFA também pareciam ignorar o shuttle, indicando que o transporte possivelmente não existia.

Confiando na informação inicial, decidi permanecer no ponto, até que, pouco depois, veio o esperado ônibus, com uma discreta placa da Copa das Confederações no vidro. Vinte minutos depois, outro ônibus semelhante passou pelo local, demonstrando pontualidade.

O ônibus shuttle da Copa das Confederações circula entre o aeroporto de Salvador, no nordeste do mapa da cidade, e o bairro do Campo Grande, no sudoeste. O percurso é a orla marítima, entre os bairros da Barra e de Stella Maris, onde estão concentrados os principais hotéis da capital baiana. O motorista pode parar onde o passageiro preferir, seja no embarque ou no desembarque.

Trata-se de um veículo de turismo convencional, equipado com ar-condicionado, porta-bagagens, cortinas e banheiro. A viagem custa R$ 20, o que pode parecer elevado, ainda mais se considerarmos que alguns ônibus convencionais fazem o mesmo percurso por R$ 2,80, mas sem contar com o mesmo conforto.

A viagem é relativamente tranquila, e a depender do trânsito, pode ser realizada em tempo recorde: uma hora no caso desta experiência, contra duas ou três horas, em média, num ônibus urbano. Também pode parecer vantajosa em relação a uma viagem de táxi, que custa entre R$ 60 e R$ 80 do Campo Grande ao Aeroporto, a depender da tarifa cobrada.

Pouca utilização

Um dos pontos que mais chamaram a atenção da reportagem foi que nenhum outro passageiro utilizou o serviço em mais de uma hora de viagem. Além disso, nenhum pedestre pediu a parada nos pontos em que o ônibus passou, nem mesmo para pedir informações sobre o transporte.

A falta de utilização do serviço é reconhecida até pelos próprios motoristas. “Tem dias que eu rodo quatro vezes a cidade sem nenhum passageiro”, declarou um deles, sem querer ser identificado. A falta de uma padronização no visual do ônibus, que conta apenas com uma pequena placa verde no vidro da frente, também contribui para o desuso.

Assim como no ponto inicial, o final da linha, no aeroporto, também não possui qualquer identificação ou informação sobre a existência do transporte. A reportagem, inclusive, encontrou um dos motoristas tentando informar os passageiros sobre o serviço, na tentativa de atrair usuários.

“Eles deviam colocar pelo menos uma pessoa lá dentro [do aeroporto] para informar os turistas sobre o ônibus, mas nem isso tem. Desse jeito as pessoas não ficam sabendo que tem esse ônibus aqui”, opinou o funcionário, que também não quis ser identificado. O veículo ficou parado no ponto em frente ao desembarque do aeroporto por quase 30 minutos, mas partiu sem qualquer passageiro.

Como informado no lançamento do projeto pela Transalvador, os ônibus da linha especial da Copa das Confederações devem circular pela capital baiana das 6h às 22h30 até o dia 5 de julho. Nos dias dos jogos, ficará disponível também uma linha extra, ligando o aeroporto a Arena Fonte Nova, com passagem gratuita para portadores de ingressos da Copa das Confederações.

De acordo com um release divulgado pela prefeitura, a expectativa é manter o serviço funcionando mesmo após o encerramento do evento esportivo, a exemplo de outras cidades que possuem um transporte expresso entre o centro e o aeroporto, como Belo Horizonte e São Paulo.

Em contato com a reportagem da Seleção Universitária, a assessoria da Transalvador alegou que ainda está recebendo um material contendo informações sobre o transporte e que por isso ainda não o divulgou de forma massiva. A expectativa, segundo a assessoria, é que o público conheça melhor a linha especial dentro dos próximos dias, quando o material será efetivamente distribuído pela cidade.