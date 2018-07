Opção é o que não falta para acompanhar a Copa das Confederações em São Paulo

MANSÃO DA COPA

Em parceria com a Agência Haute, a Budweiser criou uma espécie de QG da Copa das Confederações da Copa, no Casarão da rua Groenlândia, bairro dos Jardins, que funcionará entre os dias 10 a 30 de junho. Além da transmissão de todos os jogos, com almoço e distribuição de kit do torcedor, a Mansão da Copa contará com mesas de sinuca, pebolim, ping-pong, além da sala de cinema passar documentários e filmes, voltados ao tema futebol. A ampla programação ainda conta com sessões de stand up comedy, bares e churrasqueira.

Endereço: Rua Groenlândia, 448 – Jardim Europa – Tel: (11) 3063-3242

MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

O Memorial da América Latina, próximo a estação de trem e metrô Palmeiras-Barra Funda, irá disponibilizar dois telões no entorno do local para os brasileiros assistirem a todos os jogos. Um deles será instalado na lona do Circo da Cia. Capadócia, que terá 120 polegadas e uma capacidade para aceitar 150 pessoas. O outro, próximo ao Cineclube abrigará 70 pessoas, para acompanhar os jogos diante de um telão de 150 polegadas. A entrada é gratuita.

Endereço: Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 – Barra Funda – Tel: (11) 3823-4600



BAR BRAHMA

Patrocinadora da Copa das Confederações, a Brahma também fará promoção na sedes de seus bares oficiais. Durante todos os jogos do torneio, o consumidor terá direito a dois chopes pelo preço de um. Mas para isso o torcedor deve entrar no site da Ambev e solicitar um código nos recintos para ganhar uma bebida extra. A promoção é validada nos 90 minutos onde ocorrem as partidas, tanto do Brasil como nos outros jogos.

Endereço: Avenida São João, 677 – Centro – Tel: (11) 3367-3602 / (11) 3333-3030 / (11) 3367-3601

GUSTO 24H

O restaurante oferece pratos italianos, mas no próximo fim de semana, fará sua homenagem à Copa das Confederações, oferecendo pratos típicos do México, Espanha, Brasil, entre outros, além das especialidades de massa. Além de poder acompanhar aos jogos, o cliente que pedir algum desses pratos, ainda leva uma cerveja gratuita.

Endereço: R. Dr. Renato Paes de Barros, 123 – Itaim Bibi – Tel: (11) 2387-8893

COCONUT

Próximo ao metrô Santa Cecília, a casa de videokês transmitirá os jogos da seleção em três telões. Para chamar a atenção da clientela, os serviços da casa começarão a partir das 13h, com shows de bandas de pagode. Além dos shows, quem acompanhar as partidas na casa, também pode ganhar uma caipirinha na faixa a cada gol do Brasil.

Endereço: R. Canuto do Val, 41 – Vila Buarque – Centro – Tel: (11) 3224-0586.

HOOTERS

Restaurante de temática norte-americana, o Hooters fará promoção Gol Chope para os torcedores que irão acompanhar as partidas em suas sedes localizadas na Mooca e Vila Olimpia: A cada gol da seleção brasileira, o cliente que estiver consumindo chope ganha uma nova rodada por conta da casa.

Endereços: Vila Olímpia: Rua Gomes de Carvalho, Vila Funchal – Tel: (11) 3842-3300

Mooca: Shopping Plaza Mooca – loja 2072 , R. Capitão Pacheco e Chaves, 313 – Segundo Piso – Tel: (11) 3548-4640