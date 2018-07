Oposição à CBF quer Gallo no comando da seleção brasileira

Para presidente da Federação Gaúcha de Futebol, técnico deve treinar a equipe nos Jogos Olímpicos de 2016 e continuar trabalho até o Mundial de 2018

Lucas Oliveira – especial para O Estado de S. Paulo

PORTO ALEGRE – Francisco Noveletto, 60, presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), em entrevista por telefone, disse que se fosse o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Alexandre Gallo seria o treinador da seleção. Segundo ele, o técnico está sendo preparado para isso, e que, independente do nome que for anunciado, o atual coordenador de seleções de base deverá assumir a casamata durante a Olímpiada.

“Se eu estivesse lá faria. Não tem outro sentido. Ele está treinando a gurizada das seleções de base, já ganhou o torneio lá na França – Torneio de Toulon, categoria sub-21, que em junho foi conquistado pela oitava vez – e provavelmente vai treinar a seleção Olímpica, até por que ele foi posto lá para isso e o seu contrato vai até o fim de 2016. Eu deixaria ele treinando a principal (seleção) desde agora, até por que só tem mais alguns amistosos este ano”, analisa o mandatário da FGF.

Noveletto chegou a anunciar candidatura para concorrer à presidência da CBF, mas desistiu em fevereiro deste ano, em função do recém eleito Marco Polo Del Nero já ter conquistado as assinaturas de 23 das 27 federações estaduais, o que impossibilitou qualquer outra candidatura, que, pelo estatuto, necessitaria de apoio mínimo de oito federações e cinco clubes.

Ele ainda quer assumir o cargo, mas não a força, “Se fosse ao natural, numa boa, tudo bem. Mas forçando não dá. Eu não tenho vaidade, só quero contribuir”. A ideia do cartola é de é que a entidade aumente o repasse para as federações e que destine 20% da arrecadação para ser investido em estrutura de futebol nos estados. “O projeto está lá na mesa deles.”

Começar do zero. Junto com o ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, Noveletto é um dos principais nomes que fazem oposição à CBF. Para ele, os maus resultados no Mundial não são culpa de José Maria Marin ou de Del Nero, mas é uma conta que está sendo paga após mais de 20 anos de uma má gestão do futebol brasileiro, principalmente do ex-presidente Ricardo Teixeira.

“A culpa não é do Marin. Eu mesmo fechei com eles, com o Felipão e com tudo que foi feito e disse pro Del Nero isso”, disse Noveletto. “Nunca em cinquenta anos mexeram no estatuto, mas, dessa vez, por causa da Copa, ajustaram o período de eleições de seis meses antes do fim do mandato, para um ano, e se protegeram de qualquer risco que podiam correr em função doa resultados. Não tive chance nenhuma em abril, mas se fosse em setembro, como deveria, até o porteiro teria”.