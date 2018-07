Países-sede levam vantagem em decisões de terceiro lugar

Em quatro confrontos, anfitrião venceu três vezes e perdeu apenas uma

Alexandre Senechal – especial para O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO – O Brasil enfrenta a Holanda neste sábado, 12, em busca da conquista do terceiro lugar na Copa do Mundo para recuperar a moral, após a goleada histórica sofrida pela Alemanha na semifinal por 7 a 1. Se depender da história dos anfitriões em disputas pelo bronze no Mundial, a seleção pode esperar uma vitória. Em quatro Copas em que o país sede teve que jogar para ficar em terceiro, foram três triunfos e apenas uma derrota.

O Chile foi a primeira seleção que passou pela experiência, quando recebeu a competição em 1962. Os donos da casa perderam a semifinal para o Brasil por 4 a 2 e conquistaram o terceiro lugar no dia 16 de junho, após vencer a Iugoslávia por 1 a 0, no Estádio Nacional do Chile, em Santiago, com gol de Rojas aos 45 minutos do segundo tempo.

Somente 28 anos depois, um país sede voltou a disputar o terceiro lugar. A Itália perdeu a semifinal de 1990 para a Argentina, nos pênaltis por 4 a 3, após empate por 1 a 1. Então, no dia 7 de julho, o Estádio San Nicola, em Bari, viu a vitória italiana sobre a Inglaterra. Roberto Baggio fez 1 a 0, David Platt empatou e Salvatore Schillaci, artilheiro da competição com seis gols, garantiu o triunfo da seleção anfitriã.

Em 2002, Japão e Coreia do Sul organizaram a Copa juntos. Enquanto os nipônicos deram adeus ainda nas oitavas de final, em derrota por 1 a 0 para a Turquia, os sul coreanos chegaram até as semifinais. A Alemanha ganhou pelo placar mínimo fez com que a seleção enfrentasse o algoz japonês no jogo que valia o terceiro lugar. Pela primeira e única vez em Copas, o país sede perdeu. Hakan Sukur e Ilhan Mansiz, duas vezes, fizeram os gols da vitória turca por 3 a 2, em Daegu, na Coreia do Sul. Eul-Yong e Chong-Gug descontaram. A partida aconteceu no dia 29 de junho.

Na Copa seguinte, a Alemanha foi a anfitriã e a terceira melhor seleção do torneio. A desclassificação na semifinal foi sofrida: derrota por 2 a 0 para a Itália, com dois gols já no segundo tempo da prorrogação. No dia 8 de julho, a cidade de Stuttgart recebeu a partida contra Portugal. Schweinsteiger abriu o placar, cobrou a falta do segundo gol, marcado por Petit, contra, e marcou o terceiro. Nuno Gomes fez o de honra dos portugueses.

Confira o desempenho dos países sede na história das Copas:

1930

Uruguai sede – campeão

1934

Itália sede – campeã

1938

França sede – eliminada nas quartas

1950

Brasil sede – vice-campeão

1954

Suíça sede – eliminada nas quartas

1958

Suécia sede – vice-campeã

1962

Chile sede – terceiro lugar

1966

Inglaterra sede – campeã

1970

México sede – eliminado nas quartas

1974

Alemanha sede – campeã

1978

Argentina sede – campeã

1982

Espanha sede – eliminada nas quartas

1986

Méxice sede – eliminado nas quartas

1990

Itália sede – terceiro lugar

1994

Estados Unidos sede – eliminado nas oitavas

1998

França sede – campeã

2002

Japão e Coreia do Sul sedes – Japão eliminado nas oitavas e Coreia do Sul quarto lugar

2006

Alemanha sede – terceiro lugar

2010

África do Sul – eliminada na primeira fase