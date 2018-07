Parceria entre prefeitura e a agência alemã beneficia 200 crianças

Evento chamado Festival da Bola tem o futebol como difusor de valores sociais

Emanuel Leite Jr. – especial para O Estado de S. Paulo

RECIFE – O Festival da Bola, parceria entre a prefeitura do Recife e a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável (GIZ), agência ligada ao governo da Alemanha, tem beneficiado cerca de 200 crianças e jovens. Com atividades esportivas e educativas ligadas ao futebol, o evento acontecerá até o fim da Copa do Mundo, no Parque Arraial Novo do Bom Jesus, bairro dos Torrões (Zona Oeste).

Na quarta-feira, 25, véspera da partida da Alemanha na Arena Pernambuco, representantes da Prefeitura e da GIZ se reuniram no local para atividades especiais.

Alunos da escola municipal Arraial Novo do Bom Jesus e moradores de comunidades do entorno, com idade entre 10 e 18 anos, são os beneficiados pelo Festival da Bola. Cerca de 100 destes jovens são do sexo feminino.

A equipe de trabalho, formada por quatro professores de educação física e quatro auxiliares, foi capacitada pela GIZ. Participam do evento as secretarias municipais de Esportes e Copa do Mundo e Educação.

“Iniciativas como essa ajudam a difundir valores positivos nos jovens. As atividades não seguem a lógica da competição, da disputa, e sim da solidariedade e da integração”, afirma o secretário-executivo de Copa e Legado da Prefeitura do Recife, Danilo Moreira.

O assessor-técnico da GIZ, o alemão Sascha Bauer, destaca a importância do esporte para o desenvolvimento humano. “Usamos o futebol como ferramenta para trabalhar vários conceitos, estimulando a autoconfiança, a capacidade de comunicação, o respeito. É uma forma de manter os jovens afastados da violência e das drogas”, diz Sascha.