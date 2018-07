Pedidos por renovação na seleção brasileira não vêm de hoje

Mantra também foi ouvido após a eliminação nas quartas de final da Copa de 2010, contra a Holanda

Pedro Hallack – especial para O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO – A derrota de 7 a 1 sofrida contra a Alemanha no Mineirão, pelas semifinais da Copa do Mundo, obrigou o Brasil a repensar o seu futebol. O vexame brasileiro no Mundial – acentuada ainda mais após a derrota por 3 a 0 para a Holanda na disputa pelo terceiro lugar – proporcionou uma série de críticas não apenas à seleção, mas também à organização do futebol brasileiro.

Até mesmo a presidente Dilma Rousseff, em entrevista concedida à Globo News no dia 11 de julho, refletiu sobre a humilhação sofrida pela seleção brasileira. “Acho que o grande aprendizado daquele dia é a consciência de que nós temos de mudar o futebol brasileiro”, afirmou. Ela também defendeu o trabalho com mais qualidade nas categorias de base. “Não acho que é possível em um país com essa quantidade de talento no futebol, com esse amor que nós temos por esse jogo, que os nossos craques saiam cedo desse país. Nós precisamos criar futebol de base.”

Além do trabalho feito nas categorias de base, críticas foram feitas à comissão técnica comandada por Luiz Felipe Scolari. O ex-meia e ídolo do Flamengo Zico disse, em entrevista ao Estado, esperar que o próximo técnico do Brasil esteja antenado com o futebol praticado no resto do planeta. “O treinador tem de estar atualizado com o que acontece no mundo inteiro e ter um bom conhecimento de todos os jogadores brasileiros, além de perceber as qualidades do futebol praticado por cada um.”

A Alemanha, que, além de humilhar a seleção canarinho, foi a grande campeã da Copa do Mundo, é apontada por muitos como exemplo a ser seguido. Após terem sido eliminados na primeira fase da Eurocopa de 2000 – sendo lanternas no Grupo A, com apenas um ponto conquistado – os clubes locais, a Liga Nacional (que organiza a Bundesliga, o campeonato alemão) e a Federação Alemã de Futebol se reuniram para discutir o esporte no país e definir diretrizes para a sua reestruturação. A conclusão foi de que era preciso investir pesado nas categorias de base; desde então, foram investidos mais de R$ 2 bilhões na formação de jovens atletas. Como recompensa, a Alemanha se sagrou tetracampeã do Mundial após 24 anos sem o título.

Críticas. Após a derrota para a Holanda na Copa de 2010, nas quartas de final, o futebol brasileiro não teve a estrutura questionada como em 2014. Mesmo assim, muitas críticas foram feitas à seleção brasileira no pós-Copa. Questionamentos que foram do estilo de jogo praticado pelo Brasil até a maneira de trabalhar de Dunga, técnico naquela edição do torneio. Em comum, todas as críticas expressaram o desejo de renovação na equipe.

No que diz respeito ao estilo de jogo da seleção, as análises começaram a surgir ainda no meio da competição. Em entrevista ao jornal inglês Daily Mirror, o ex-jogador holandês Johan Cruyff, uma das referências históricas do futebol bem jogado, detonou o time montado por Dunga. “Jamais pagaria um ingresso para ver uma partida desta seleção brasileira”, afirmou Cruyff, dois dias antes da eliminação tupiniquim. “Cadê o time brasileiro que todos nós conhecemos? Lembro de jogadores como Gerson, Tostão, Sócrates, Falcão, Zico. Agora, só vejo Gilberto, Melo, Bastos, Julio Baptista”, disse o ex-jogador na mesma entrevista.

Juninho Pernambucano, que jogou pelo Brasil na Copa do Mundo de 2006, foi outro que criticou a forma de jogar da seleção. “É lamentável renegar o estilo do futebol brasileiro. Não havia criatividade. Kaká ficou isolado, forçando Robinho a recuar, e o Luis Fabiano acabou sozinho no ataque”, afirmou o então meia do Al-Gharafa, do Catar, ao periódico francês Le Journal du Dimanche. O ídolo do Vasco da Gama também criticou à época a postura do técnico Dunga. “Ele adora o conflito, alimenta-se disso. Já era assim quando jogava. Sua comunicação é desastrosa. Ele costuma responder de maneira violenta e agressiva às críticas. O treinador trouxe uma energia negativa à seleção.”

O apelo por mudanças não veio apenas de atletas. Vislumbrando a necessidade de ganhar a Copa disputada em solo brasileiro, o então presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira – que renunciou ao cargo no começo de 2012 após várias denúncias de corrupção – falou em renovação no anúncio de Mano Menezes como treinador no lugar de Dunga, demitido após o Mundial. “O que determinou a escolha foi o entendimento de que é necessária uma imediata renovação na Seleção Brasileira, o que o Mano iniciará já na convocação para o amistoso do dia 10 de agosto contra os Estados Unidos”, afirmou o ex-mandatário da CBF por meio de nota oficial da entidade.

O início do trabalho de Mano Menezes deu a entender que a renovação ocorreria. Em sua primeira convocação, Mano chamou dez jogadores que nunca haviam sido convocados e apenas quatro que estiveram na África do Sul com Dunga. Na partida de estreia, em amistoso contra os Estados Unidos, o trio formado pelos jovens Paulo Henrique Ganso, Alexandre Pato e Neymar – apontados então como as grandes esperanças para 2014 – fez grande partida, com os dois últimos marcando os gols na vitória por 2 a 0.

Mas Mano não conseguiu manter o bom trabalho à frente da seleção. O gaúcho foi eliminado na Copa América de 2011 ainda nas quartas de final, nos pênaltis, contra o Paraguai, além de ter perdido a tão desejada medalha de ouro na Olimpíada de Londres, em 2012, para o México.

Com a Copa das Confederações chegando, José Maria Marin e Marco Polo Del Nero, presidente e vice da CBF, respectivamente, optaram por demitir Mano Menezes no fim de 2012 e trazer o experiente Luiz Felipe Scolari, pentacampeão em 2002, para comandar o Brasil rumo ao Hexa.

A conquista da Copa das Confederações, simulacro para o Mundial, após inquestionáveis 3 a 0 sobre a Espanha – dominante no futebol entre 2008 e 2012 – deu a impressão de que a seleção brasileira estava no caminho certo. Porém, as fracas atuações na Copa de 2014, que culminaram na derrota histórica para a Alemanha, sepultaram as chances do Brasil. Agora, findada a participação do Brasil em mais uma Copa, resta saber se a seleção conseguirá, de fato, se renovar para 2018.