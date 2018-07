Pizzaria de argentino se transforma em ‘La Bombonera’ de BH para a final

Cerca de 250 hermanos acompanharão a decisão contra a Alemanha no local; clima é de festa desde o início da tarde

Gabriel Gama – especial para O Estado de S. Paulo

BELO HORIZONTE – Nas paredes, as memórias dos tempos de Pumpido, Valdano e Maradona; no teto e nas fachadas, o amarelo e azul cede lugar as cores alvicelestes; e nas mesas, fanáticos torcedores argentinos com bandeiras, flâmulas e gorros. Este é o clima do restaurante Pizza Sur, no bairro Cruzeiro, região centro-sul de Belo Horizonte, que virou a verdadeira casa hermana da capital mineira.

Desde o início da tarde deste domingo, 13, várias famílias de argentinos e torcedores fanáticos pelo futebol de Messi e companhia não param de chegar no local. A expectativa é de cerca de 250 hermanos assistam a decisão da Copa do Mundo na pizzaria, que conta com um grande telão e outros dois televisores.

“Hoje é o dia mais importante desde que abri a minha pizzaria”, afirma Gustavo Román, 48, proprietário do estabelecimento há 10 anos. Frenético, Román não para nem por um minuto em cada uma das mesas, buscando dar atenção e atender a todas as pessoas.

A tradicional casa já transmite os jogos da Argentina desde o mundial de 2006, na Alemanha. Nesta Copa não foi diferente. O local é o principal ponto de encontro desde a partida de estreia contra a Bósnia. “A Bombonera de BH é aqui”, brinca Román, fazendo alusão ao estádio folclórico do Boca Juniors e temido entre os brasileiros.

Garra. Prevendo um duelo equilibrado, os sul-americanos torcem para que a famosa garra argentina se sobreponha a força coletiva do time alemão. “Messi é o nosso craque e pode decidir em um lance de gênio, mas o nosso espírito terá que ser ainda mais importante”, revela Pablo Rubiano, 44, que mora há 14 anos em BH.

Já para o seu amigo Ernesto Pistalele, 53, a esperança pelo título dependerá da postura do sistema defensivo – destaque na Copa ao sofrer apenas dois gols em seis jogos. “Nossa defesa surpreendeu no Mundial e o bom momento deles podem ser decisivos no jogo”, disse. Pistalele trabalha no consulado da Argentina em BH e teve o privilégio de ganhar ingressos para todas as partidas de seu país na Copa com exceção da final.

Para Pablo Darsaut, 48, acompanhado da mulher e do filho, o jogo será disputado, mas os talentos individuais, em algum momento, farão a diferença. “As defesas serão quebradas seja por Messi ou pelos talentos de alguns jogadores alemães”, garante. Darsault aposta em 2 a 1 para os hermanos, o mesmo placar escolhido por Rubiano.