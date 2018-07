Plano de mobilidade para Copa em Manaus está pronto

Principais mudanças no trânsito foram apresentadas na capital amazonense

Bruna Chagas – especial para O Estado de São Paulo

MANAUS – As principais alterações de trânsito e transporte coletivo para os dias de jogos na Arena Amazônia e para o funcionamento da Fifa Fan Fest foram apresentadas no fim da tarde da quarta-feira, 28, a partir do Plano de Mobilidade para a Copa do Mundo em Manaus. As medidas também contemplam as rotas de ônibus adicionais, estacionamentos para torcedores, serviço para pessoas com deficiência e acesso dos moradores nas áreas de interdição.

Mudanças temporárias ocorrerão no entorno da Arena somente nos dias de jogos e nas proximidades da Fan Fest, quando haverá ponto facultativo na capital. A operação no entorno da Arena começará a partir das 6h, com a implantação do perímetro de segurança atingindo as vias de acesso, como Lóris Cordovil e Pedro Teixeira, e a partir das 12h, a Constantino Nery.

Para garantir a chegada dos torcedores ao estádio serão disponibilizadas linhas exclusivas que farão o trajeto de ida e volta de vários pontos da cidade, indo até a área de restrição estabelecida pela Fifa na Djalma Batista, Constantino Nery, Darcy Vargas e Mario Ypiranga. O restante do trajeto deverá ser feito a pé. O mesmo funciona para quem optar por ir de táxi ou veículo particular.

Já para o deslocamento de idosos, obesos e pessoas com deficiência para o perímetro da Arena serão disponibilizados 10 microônibus adaptados, dotados de plataformas elevatórias com capacidade para transportar até cinco cadeirantes. Cada pessoa poderá levar um acompanhante. O embarque será feito na Assembléia Legislativa do Amazonas (Aleam) e na esquina das avenidas Djalma Batista e Pedro Teixeira.

De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), 56% do público que irá aos jogos deve utilizar o transporte coletivo. Outros 30% se dirigirão à Arena a pé. Já no caso da Fan Fest, a SMTU vai operar normalmente com as seis linhas destinadas para Ponta Negra e somente em dias de atrações nacionais, a frota será reforçada. A operação no perímetro imediato do Fan Fest será feita dos dias 12 de junho a 13 de julho, das 9h às 22h.

Todas as informações do Plano de Mobilidade serão reforçadas por meio de um hotsite – cujo domínio será divulgado em breve – criado exclusivamente para o período da Copa, como parte da campanha publicitária, direcionada para os moradores de Manaus e para os visitantes.