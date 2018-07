Portugal chega ao Brasil cinco dias antes de sua estreia na Copa

Seleção do craque Cristiano Ronaldo ficará concentrada em Campinas

Jorge Macedo – especial para O Estado de S. Paulo

BRASÍLIA – Com o primeiro jogo no Mundial marcado para 16 de junho, a delegação portuguesa desembarca em solo nacional no dia 11. O astro Cristiano Ronaldo, eleito este ano o melhor jogador do mundo pela Fifa, chega a Campinas com o restante da delegação às 10h. Os portugueses escolheram o hotel The Palms como sede oficial da equipe no Brasil.

O primeiro treino será realizado na manhã de quinta-feira, 12, no estádio da Ponte Preta, o Moisés Lucarelli, às 10h30. Os jogadores permanecerão em Campinas até às 18h de sábado, 14, quando embarcam rumo a Salvador para fazer o clássico europeu contra os alemães.

Treino. O único treino oficial no estádio da Fonte Nova será feito na véspera do jogo, domingo, 15, às 14h30. Logo após a partida, os portugueses regressam para o The Palms e ficam concentrados até o dia 20, quando seguem para Manaus, onde vão enfrentar os Estados Unidos. O reconhecimento do gramado da Arena Amazônia ocorrerá no sábado, 21, às 19h30. O confronto contra os americanos está marcado para domingo, 22, às 18h.

A delegação retornará para a concentração em Campinas ainda no domingo e lá permanecerão até às 19h de terça, 24, quando seguirão para Brasília, palco do último jogo da primeira fase contra a seleção de Gana. O treino oficial no estádio Mané Garrincha será feito na quarta, 25, às 12h15. Portugal regressará a Campinas logo após a partida e no dia seguinte tem atividade marcada no Centro de Treinamentos da Ponte Preta às 10h30.