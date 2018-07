Prefeitura do Rio divulga esquema especial de trânsito para Copa das Confederações

Portadores de ingressos terão gratuidade em trem e metrô nos dias dos jogos no Maracanã

Victor Machado – Especial para o Estado

RIO DE JANEIRO – A Prefeitura do Rio divulgou nesta quarta-feira o novo esquema de trânsito da cidade para a Copa das Confederações. Com três partidas no Maracanã ao longo da competição, será concedida gratuidade de trem e metrô para quem portar os ingressos nos dias dos jogos. A passagem de graça valerá a partir das 12h nos dias 16 e 20, e a partir das 15h no dia 30, quando será realizada a decisão do torneio.

Será proibido estacionar em áreas limitadas por vias de grande circulação como Avenida Rio Branco, Avenida Beira-Mar, Avenida Presidente Antônio Carlos, Avenida 1º de Março, Avenida Presidente Vargas e no entorno do Maracanã durante a vigência do esquema especial de trânsito. O único estacionamento permitido será para pessoas com deficiência previamente cadastradas pela Fifa, em uma área sob responsabilidade do Comitê Olímpico Local (COL). As operações na cidade terão início às 17h do dia anterior aos jogos e só terminarão às 20h do dia seguinte, e às 23h no último jogo.

Para a Prefeitura, o uso do transporte público é o mais aconselhável na ocasião.

“O metrô e o trem são as melhores opções, pois não haverá estacionamentos nas áreas bloqueadas. A nova sinalização no entorno do Maracanã também vai ajudar os pedestres, indicando o melhor caminho para entrar no estádio”, analisou o secretário municipal de Transporte, Carlos Roberto Osorio.

O movimento durante a Copa das Confederações será monitorado pelo Centro de Operações Rio (COR), que fará uso de 42 câmeras e permitirá o ajuste dos semáforos da cidade, de modo a ajudar na fluidez do trânsito. A Prefeitura sugere que os moradores evitem circular de carro pelos arredores do Maracanã por causa de áreas interditadas.

O esquema também será diferente para os ônibus, as linhas cujo itinerário inclui proximidades do estádio serão desviadas. Para facilitar o acesso ao Maracanã de quem vem de longe, um serviço especial de ônibus será implantado para fazer a ligação dos aeroportos, da rodoviária e da Barra da Tijuca com estações do metrô.

Foi decretado feriado escolar para a quinta-feira, dia 20, quando Espanha e Taiti jogam. A medida valerá para os bairros Tijuca, Vila Isabel, Maracanã, Mangueira, Praça da Bandeira, Alto da Boa Vista, Grajaú, Andaraí, Catumbi, São Cristóvão, Rio Comprido, Cidade Nova e Estácio. Também será concedido ponto facultativo, a partir das 14h, para os órgãos municipais localizados nos mesmos bairros e no Centro.