Prefeitura instala mais um telão na Fan Fest de Salvador

No entanto, expectativa é de que menos pessoas compareçam ao Farol da Barra nesta segunda-feira, 23, por conta do feriado de São João

Luiz Fernando Teixeira – especial para O Estado de S. Paulo

SALVADOR – As 30 mil pessoas presentes na Fan Fest de Salvador no jogo entre Brasil e México superaram a expectativa de público da prefeitura de Salvador. O Farol da Barra ficou pequeno para tanta gente. Alguns torcedores não conseguiram entrar no espaço e outros optaram por sair do aperto, preferindo assistir ao jogo em bares próximos.

Por conta disso, um terceiro telão foi instalado pela prefeitura para a partida entre Brasil e Camarões nesta segunda-feira, 23, antes mesmo da barreira de segurança da Guarda Municipal. Segundo o secretário de Desenvolvimento, Turismo e Cultura Guilherme Bellintani, a medida foi tomada para dar conta do número de pessoas que compareceram ao jogo anterior.

“Tudo está em acordo com a Fifa. Nós vamos colocar o terceiro telão apenas nos jogos do Brasil, quando há um número maior de pessoas. Para a partida conta Camarões, esperamos um público menor por conta do feriado de São João, a cidade está mais esvaziada”, afirmou Bellintani, que espera um público maior a partir dos próximos jogos, após o feriado.

O terceiro telão agradou ao público. É o caso do estudante João Salles, 16 anos, que acha dessa forma as pessoas vão ficar mais confortáveis. “No último jogo tinha gente demais, parecia carnaval”, disse.