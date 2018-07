Quinze pessoas são presas durante jogo do Brasil no DF

Cambistas foram detidos por vender ingressos nas proximidades do estádio

Jorge Macedo – especial para O Estado de S. Paulo

BRASÍLIA – A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu 15 pessoas que negociavam ingressos nas imediações do Estádio Nacional Mané Garrincha para a partida entre Brasil e Camarões desta segunda-feira, 23. Entre os cambistas, havia argentinos, holandeses, poloneses e brasileiros. Todos foram levados para o Departamento de Polícia Especializada, no Sudoeste. A ocorrência ainda segue em andamento.

Os quatro estrangeiros serão julgados no Brasil, e se forem condenados podem pegar até cinco anos de prisão e cumprirão a pena por aqui. Em seguida, serão deportados para o país de origem. No ato do flagrante, a polícia apreendeu 500 ingressos com os cambistas; 50 deles eram falsos. Além das entradas, os policiais recolheram R$ 20 mil e aproximadamente US$ 3 mil em notas de 10, 20, 50 e 100.

Um dos enganados pelos golpistas foi Felipe Domingues, 29. Atraído pela possibilidade de acompanhar o confronto da seleção brasileira, ele comprou dois ingressos minutos antes da partida começar. “Estava em busca de entradas para o jogo, um cara apareceu e me ofereceu o par por cerca de R$ 2,5 mil. Quando tentei passar pela catraca fui barrado e me informaram que eram falsos. É uma decepção muito grande”, lamentou.

Duas horas antes do jogo, um grupo de 60 pessoas protestou contra a presença da Fifa no Brasil. O ato foi pacífico e terminou pouco depois de sair da Rodoviária do Plano Piloto em direção ao estádio. No Taguaparque, onde está sendo realizada a Fan Fest, cerca de 40 mil pessoas foram apoiar a seleção. Segundo a polícia e bombeiros, nenhuma ocorrência de destaque foi registrada. Ao todo, 3,5 mil homens da força de segurança atuaram nas proximidades do estádio. Em Taguatinga, 1,4 mil agentes garantiram a tranquilidade do público.