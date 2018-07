Recife terá ponto facultativo nos dias de jogos na Arena Pernambuco

Dos cinco jogos na cidade, três acontecerão durante a semana

RECIFE – O recifense sofre cotidianamente com o caos no trânsito da capital pernambucana. A mobilidade urbana do Recife e de sua região metropolitana é um dos pontos de maior queixa por parte da população. Por essa razão, temendo a imagem negativa que Pernambuco poderia passar para seus visitantes durante a Copa do Mundo, o Governo do Estado decidiu decretar ponto facultativo nas três datas dos jogos na Arena Pernambuco em dias úteis (20, 23 e 26 de junho).

O ponto facultativo se aplicará ao expediente das repartições públicas e entidades da administração direta estadual localizadas na Região Metropolitana do Recife. O decreto nº 40.755, assinado pelo Governador João Lyra, foi publicada nesta quarta-feira, 28, no Diário Oficial do Estado.

O primeiro jogo em Recife será em uma sexta-feira (20/6), com o jogo Itália x Costa Rica. México x Croácia acontecerá em uma segunda-feira (23/6), em meio a um fim de semana prolongado, devido ao feriado de São João, no dia 24 de junho. A última partida durante a semana será entre Estados Unidos e Alemanha em uma quinta-feira (26/6).