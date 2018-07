Reforma dos aeroportos cariocas vai custar R$ 781 milhões

Parte dos recursos destinados às obras estavam previstos no PAC 2. No Galeão, melhorias vão duplicar a capacidade dos terminais de passageiros

Tiago Nicacio – Seleção Universitária – especial para o Estado

RIO DE JANEIRO – Ponto-chave na infraestrutura necessária para receber a Copa do Mundo de futebol em 2014, o sistema aeroportuário brasileiro tem recebido investimentos pesados para suportar o aumento no fluxo de passageiros. Só nos dois maiores aeroportos do Rio de Janeiro, Galeão e Santos Dumont, serão gastos R$ 781,53 milhões, segundo informações da Infraero. Ainda assim, nem todas as reformas ficarão prontas a tempo do Mundial.

No Aeroporto Internacional do Galeão, as principais melhorias se concentram na reforma dos dois terminais de passageiros e na recuperação e revitalização dos sistemas de pistas e pátios. Ao todo, essas intervenções, que começaram em 2008, irão custar R$ 674,06 milhões, valor previsto na segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) do Governo Federal.

Na última sexta-feira, 21, foi iniciada a reforma dos 12 banheiros do terminal 2 do Galeão, setor que tem 27% das obras finalizadas. Para esse remodelamento, que deve ficar pronto até a Jornada Mundial da Juventude, em julho, serão investidos R$ 971,7 mil.

“Os novos banheiros fazem parte dos investimentos da Infraero para melhorar o bem estar dos usuários que passam pelo aeroporto”, afirmou Emmanoeth Vieira de Sá, superintendente do Galeão.

O cronograma de obras da Infraero estima que o terminal 2 do Galeão fique pronto em abril de 2014, enquanto as pistas e pátios devem ser entregues ainda este ano, em outubro. O terminal 1, entretanto, é o mais preocupante. Dividido em setores A, B e C, ele deve ter apenas dois terços concluídos até o início do Mundial – a entrega do setor C está prevista para novembro de 2014.

Após todas as modificações, a capacidade do Galeão irá sair dos atuais 17,4 milhões de passageiros por ano para 43,2 milhões em 2014. Para o Mundial, a expectativa é que a demanda de passageiros aumente para 20,2 milhões.



Santos Dumont terá custo menor

No Santos Dumont, cuja capacidade é de 9,9 milhões de passageiros por ano, uma das obras que não ficará pronta antes do início da Copa do Mundo será a reforma do pátio de aeronaves. Ela só foi iniciada em abril deste ano, e deve ser entregue aos usuários em julho de 2015. O custo será de R$ 32, 87 milhões.

Por outro lado, a ampliação dos banheiros, estimada em R$ 288 mil, deve ser concluída ainda este mês. Essa melhoria irá aumentar de cinco para 17 o número de boxes nos sanitários masculino e feminino.

Também constam no cronograma de obras do aeroporto a instalação de dois elevadores para a torre de controle e a ligação do andar térreo entre os terminais de embarque e desembarque. O orçamento para todas essas mudanças será de R$107,47 milhões.



Confira o custo das obras nos aeroportos cariocas



Galeão

Intervenções Custos (em reais) Previsão de entrega Reforma do terminal de passageiros 1 254,1 milhões Setor A – setembro de 2013

Setor B – abril de 2014

Setor C – novembro de 2014 Reforma do terminal de passageiros 2 316,53 milhões Abril de 2014 Revitalização dos sistemas de pistas e pátios 103,43 milhões Outubro de 2013

Santos Dumont