Rio terá novo protesto em dia de jogo no Maracanã

Manifestação está marcada para às 17h; no mesmo dia, Espanha e Taiti se enfrentam no Maracanã pela Copa das Confederações

Tiago Nicacio – Seleção Universitária – especial para o Estado

RIO DE JANEIRO – Organizadores do Movimento Passe Livre (MPL), um dos grupos que vêm coordenando os protestos no Rio de Janeiro, confirmou nova manifestação no centro da cidade na quinta-feira, às 17 h, com concentração na Candelária.

No mesmo dia, Espanha e Taiti se enfrentam no Maracanã. A partida está marcada para as 16 h. Havia a expectativa de que o ato fosse organizado próximo ao estádio, mas as diversas lideranças que participam dos protestos optaram, em votação, pela Candelária.

Na última segunda-feira, as manifestações que tiveram como estopim o aumento das passagens de ônibus na capital fluminense levaram às ruas cerca de 100 mil pessoas.