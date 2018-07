Salvador aposta em aplicativos para auxiliar o turista

Cidade utiliza o recurso dos smartphones para orientar os visitantes durante toda a competição

Vitor Villar – Seleção Universitária – especial para o Estado

SALVADOR – Acostumada a receber milhares de pessoas durante o carnaval e em outras datas festivas, Salvador deverá ser um dos principais destinos turísticos ao longo da Copa das Confederações, que leva três jogos à cidade. Para auxiliar essa enorme quantidade de gente, a capital baiana dispõe de três aplicativos para smartphones, que prometem cumprir a função de um guia turístico à palma da mão.

Criado pelo Escritório Municipal da Copa do Mundo (Ecopa), o aplicativo “Salvador: cidade-sede” pretende ser uma espécie de compêndio com informações sobre o torneio na capital baiana. A ferramenta traz tabelas, calendário de jogos e notícias em geral sobre o evento, além de uma contagem regressiva para o pontapé inicial dos jogos e uma visão em 3D da Arena Fonte Nova.

O aplicativo também reúne informações sobre os cartões-postais mais famosos da cidade. Destaque para os “7 Pontos Mágicos”, que apresenta locais como o Farol da Barra, o Centro Histórico e o Dique do Tororó, além de um guia que apresenta ao turista as melhores praias para visitação na capital baiana.

Semelhante ao “Salvador: cidade-sede” é o “MobSecopa”, criado pela Secretaria Estadual da Copa (Secopa). O aplicativo também traz tabelas da Copa das Confederações, calendário dos jogos e informações turísticas sobre a cidade. O diferencial está numa espécie de dicionário com expressões do dia a dia em várias línguas. Outra novidade é uma lista de telefones úteis ao visitante, com serviços como o SAMU e o Disque Bahia Turismo.

Outra ferramenta criada visando o torneio é o “Guia Bahia Turismo”, elaborado pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur). O aplicativo, que reúne informações sobre Salvador e outras onze cidades do interior, foi lançado com o objetivo de instruir os visitantes da Copa das Confederações para que permaneçam no estado, além dos demais turistas que devem visitar a Bahia ao longo de junho.

O “Guia Bahia Turismo” opera de forma geográfica, sendo possível acessar pontos turísticos, bares, restaurantes, museus e outras opções de passeio a partir do local em que o usuário estiver no momento. Quem baixar o aplicativo pode ainda montar o seu próprio guia de visitação, com mais de 19 mil pontos.

O conteúdo da ferramenta é totalmente colaborativo, sendo possível aos interessados cadastrarem de forma gratuita seus estabelecimentos para divulgação. O aplicativo trabalha em conjunto com o Site da Copa, também elaborado pela Setur, que traz informações exclusivamente sobre a Copa das Confederações e do Mundial de 2014.

Sucesso de downloads

Lançado em março deste ano, o “Salvador: cidade-sede” já conta com 5,2 mil downloads de acordo com os desenvolvedores do aplicativo. Já o “Guia Bahia Turismo”, lançado há pouco menos de uma semana e ainda sem contar com uma estratégia massiva de divulgação, teve cerca de 600 downloads, segundo a assessoria da Setur.

No caso do “Guia”, foram registrados downloads em oito estados brasileiros e nove países, como Itália, Venezuela, Holanda e Tailândia. Na página do Google Play, a ferramenta recebeu avaliação 4,7 de um total de cinco estrelas.

Diante do sucesso, o secretário Domingos Leonelli pretende ampliar a divulgação do aplicativo. “O objetivo é que as pessoas possam ter uma ideia dos atrativos turísticos da Bahia antes de vir, e que a ferramenta ajude os turistas na tomada de decisões”, explica.

Todos os aplicativos podem ser baixados em smartphones que utilizem o sistema Android ou Apple iOS, através das lojas Google Play e App Store, respectivamente. O download é gratuito.