Salvador terá zonas de estacionamento com transporte para os jogos

Torcedor poderá embarcar gratuitamente para a Fonte Nova apresentando ingresso da partida

Vitor Villar – Especial para o Estado

SALVADOR – Como toda metrópole, Salvador tem seus problemas com estacionamentos. A situação se agrava sempre que a cidade recebe um grande evento, como acontece anualmente com o carnaval. Para sanar essa dificuldade durante a Copa das Confederações, a prefeitura da capital baiana montou um esquema especial: serão criadas oito zonas de estacionamento ligadas à Arena Fone Nova por meio de veículos expressos.

Ao custo de R$ 20 (pagos somente em espécie), o torcedor tem a opção de deixar seu veículo em um dos pontos espalhados pela cidade. De lá, poderá embarcar gratuitamente em um ônibus expresso em direção ao estádio, mediante apresentação do ingresso. Os cálculos da prefeitura indicam que as zonas criadas podem comportar até dois mil automóveis.

Cinco pontos ficam na região do Iguatemi, há aproximadamente 9 km da Arena Fonte Nova. Outra opção é deixar o veículo no estacionamento da Universidade Federal da Bahia, onde a cobrança de R$ 20 não será realizada, de acordo com um comunicado divulgado pela universidade. Duas áreas de Zona Azul completam o esquema, totalizando oito opções de parada, todas com disponibilidade de veículos expressos (mais detalhes na caixa de serviço abaixo).

Outros ônibus expressos em direção à arena sairão do aeroporto e da rodoviária nos dias com partidas, também com gratuidade garantida para portadores de ingressos. Serão ao todo 82 veículos circulando pelas ruas, com saídas previstas a cada dez minutos. Os ônibus shuttle que ligam o aeroporto ao bairro do Campo Grande continuarão circulando diariamente ao custo de R$ 20, com aumento de frota nos dias com jogos.

Além destas providências, a prefeitura de Salvador já havia anunciado que nos dias de jogos toda a extensão do Dique do Tororó (onde fica localizada a Fonte Nova) e partes das avenidas Bonocô, Joana Angélica, Vasco da Gama e Baixa dos Sapateiros ficarão interditadas. Nem os moradores da região poderão usar seus veículos entre seis horas antes e uma hora depois das partidas.

Zonas de estacionamento

R$ 20:

Em frente ao Centro Médico Iguatemi

Final da avenida Tancredo Neves (próximo à Tok Stok)

Embaixo do viaduto Mamede Paes Mendonça (próximo ao jornal A Tarde)

No fundo do Shopping Iguatemi

No pátio inferior do Detran

Zona Azul:

Próximo ao prédio Suarez Trade

Rua Conceição da Praia

Gratuito:

Estacionamento da Universidade Federal da Bahia, campus do Canela

Horário de funcionamento

Dia 20/06: das 8h às 23h

Dia 22 e 30/06: das 8h às 19h

Para localização das zonas, consulte o mapa: