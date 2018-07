Salvador vive onda de greves antes de receber jogos

Rodoviários devem paralisar atividades terça-feira, dois dias antes de Uruguai x Nigéria

Vitor Villar – Especial para o Estado

SALVADOR – A poucos dias de receber a Copa das Confederações, Salvador atravessa uma onda de greves que pode comprometer a execução do torneio na capital baiana. Servidores municipais e agentes da superintendência de trânsito da cidade estão em greve desde a última segunda-feira. Porém, a situação ainda pode se agravar: o Sindicato de Rodoviários no Estado da Bahia pretende paralisar as atividades a partir da próxima terça-feira, dois dias antes da partida entre Uruguai e Nigéria na Arena Fonte Nova.

As negociações entre os trabalhadores e o Sindicato de Transporte de Passageiros de Salvador (SETPS), entidade que representa as empresas de ônibus, se arrastam há pelo menos um mês, e já contam com a intervenção do Ministério Público do Trabalho (MPT-BA). Uma nova reunião, agora com a Superintendência Regional do Trabalho, está marcada para a sexta-feira.

O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Hélio Ferreira, rejeita a ideia de estar usando a Copa das Confederações para pressionar o patronato. “Com certeza os ônibus serão essenciais para a Copa, mas a data escolhida para a paralisação foi apenas uma coincidência”, afirma. “Não estamos fazendo a greve por fazer, estamos no limite e se não chegar proposta pra os trabalhadores, vamos fazer a greve, que infelizmente vai prejudicar a Copa das Confederações na Bahia”, protesta o presidente.

Já o diretor do SETPS, Jorge Castro, acredita no bom senso dos trabalhadores. “O que eles estão cometendo é um equívoco”, considera. “Usar como chantagem um evento como esse acaba deixando a população contra os rodoviários. Acredito que eles não vão fazer uma greve dessa proporção num momento tão importante para o país, seria uma vergonha nacional”, completa Castro.

Com quase 2,7 milhões de habitantes (dados do IBGE), Salvador possui aproximadamente 2,8 mil ônibus em circulação, e não possui outro sistema de transporte público nas regiões de maior movimentação da cidade. Uma linha de metrô de 6 km, que liga a Estação da Lapa, no centro, ao Acesso Norte, passando pela Arena Fonte Nova, já está praticamente pronta, mas ainda encontra-se desativada. A expectativa do Governo do Estado, que passou a controlar a obra em 2013, é que a linha comece a circular em 2014, para a Copa do Mundo.

Greves em vigor

Enquanto a situação dos rodoviários não é definida, o Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Salvador (Sindseps) e o Sindicato dos Servidores de Trânsito e Transporte de Salvador (Sindttrans) decretaram greve na última segunda-feira. A paralisação envolve funcionários de áreas importantes para a Copa das Confederações, como salva-vidas, guardas municipais e agentes da Transalvador, a superintendência de trânsito da capital baiana.

Segundo as entidades, a adesão à greve foi de aproximadamente 80% dos servidores, número que é negado pela Prefeitura de Salvador. De acordo com a Semge, menos de 20% dos funcionários aderiram à paralisação.

A situação mais preocupante seria a dos agentes de trânsito. No começo de junho, a Transalvador anunciou uma série de medidas e intervenções nas vias da cidade, a fim de facilitar o fluxo nos dias com partidas da Copa das Confederações. O projeto conta com a participação dos agentes de trânsito, que agora estão em greve, deixando, segundo a Associação dos Servidores em Transporte e Trânsito do Município (Astram), apenas 20% do seu contingente nas ruas.

O presidente da Astram, Adenilton Júnior, também nega estar usando o evento esportivo para pressionar a prefeitura, e torce para que o impasse seja resolvido com brevidade. “O que mais queremos é resolver logo essa situação, porque ninguém quer prejudicar um momento tão importante para a cidade”, afirma. “Sabemos que existem diversas intervenções a serem feitas no trânsito e sabemos a importância dos agentes, então não queremos levar o movimento até a Copa das Confederações”, defende.

Por meio de nota, o Escritório Municipal da Copa do Mundo (Ecopa) disse estar acompanhando todas as negociações e que espera pelo consenso entre as partes, para que a atuação da prefeitura seja plena durante o período da Copa das Confederações.