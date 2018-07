Seleção brasileira chegará na véspera de jogo em Brasília

Comissão técnica optou por treinar na manhã de sexta em Teresópolis

Jorge Macedo – especial para O Estado de S. Paulo

BRASÍLIA – Diferente do que aconteceu com todas as seleções até agora, o Brasil decidiu quebrar o protocolo e não fará o último treino antes dos jogos no local da partida. Com o duelo pelo terceiro lugar marcado contra a Holanda para o próximo sábado, 12, no Estádio Nacional Mané Garrincha, às 17h, a delegação chegará a capital federal na véspera do confronto, horas antes da partida.

A comissão técnica comandada pelo treinador Luiz Felipe Scolari decidiu que o grupo fará o último treino na Copa do Mundo na Granja Comary, no Rio de Janeiro, local onde a equipe esteve hospedada desde o dia 26 de maio. A atividade está prevista para esta sexta-feira, 11, às 10h30, quando o comandante deverá definir quem irá a campo contra os holandeses. De lá, os jogadores almoçam e seguem às 13h30 de Teresópolis rumo à Base Aérea do Galeão, onde embarcam às 15h30 em voo fretado para Brasília.

Os holandeses, eliminados nos pênaltis pela seleção argentina na Arena Corinthians, desembarcam na capital federal ainda nesta quinta-feira, 10. Os rivais brasileiros têm chegada prevista para às 21h30, na Base Aérea de Brasília. De lá, a delegação segue para o Royal Tulip Hotel, onde ficarão concentrados até o jogo decisivo. O Brasil voltará a ficar hospedado no Brasília Palace Hotel, mesmo local onde permaneceram no duelo contra Camarões, ainda pela primeira fase do mundial.