Seleção brasileira é ironizada em Salvador por conta de má atuação

Soteropolitanos pedem jogadores de Bahia e Vitória defendendo o Brasil

Luiz Fernando Teixeira – especial para O Estado de S. Paulo

SALVADOR – Tal qual na derrota por 7 a 1 para a Alemanha, os soteropolitanos reagiram de forma irônica aos gols da Holanda na vitória por 3 a 0 contra a seleção brasileira na disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo, nesse sábado, 12. Boa parte dos cerca de 10 mil torcedores que compareceram à Fan Fest aplaudiu e comemorou quando o Brasil sofria os gols de Blind, Wijnaldum e Van Persie.

Houve quem fosse embora antes do fim da partida e nem visse o terceiro gol dos holandeses, marcado já nos acréscimos. “O Bahia não ia ser tão humilhado quanto essa seleção do Brasil”, afirmou Hugo Ramos. Ele foi um dos que afirmaram que a revelação Anderson Talisca jogaria melhor do que os meio-campistas que estavam em campo.

Os torcedores do Vitória não ficaram atrás e disseram que o goleiro Wilson é melhor do que Júlio César.

A autônoma Neusa Sousa, 43, ficou triste com a eliminação do Brasil. “Fico sentida pelas mães dos jogadores que passaram esse vexame. Ver os filhos assim, impotentes, porque não tem treinador”, afirmou, colocando a culpa do resultado em Luis Felipe Scolari.

Os turistas que apareceram na Fan Fest se dividiram entre os que entenderam a ironia dos baianos ao comemorar os gols holandeses e os que condenaram a prática. “Acho que deixar de apoiar os jogadores é muito ruim”, disse o mexicano Adolfo Sánchez. Ele diz que observou que os brasileiros só parecem apoiar a seleção quando esta vence, dando o exemplo do empate entre Brasil e México na primeira fase. “Estava no Castelão e não entendi quem vaiou a equipe e foi embora antes do jogo acabar”, disse.

Já o inglês John Southgate disse que essa ironia é perdoável. “Esse foi um dos piores times do Brasil que eu vi jogar, e só tenho 25 anos. Vocês com certeza estão acostumados a coisa melhor em campo”, disse, citando as seleções de 70 e 82 como exemplos que ouviu de seu pai e dos seus tios.