Seleção de 2014 tem a pior defesa brasileira na história das Copas

Com 14 gols sofridos, Brasil levou três a mais do que no Mundial de 1938

Alexandre Senechal – especial para O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO – O Brasil alcançou mais uma marca negativa na Copa do Mundo 2014. Após sofrer a maior goleada da história da seleção na semifinal, com os 7 a 1 impostos pela Alemanha, os brasileiros chegaram a 14 gols sofridos no Mundial na derrota por 3 a 0 para a Holanda, neste sábado, 12, em Brasília. Com isso, superou o time de 1938 e se tornou a pior defesa da história do país em Copas.

A seleção comandada por Ademar Pimenta na terceira Copa realizada também perdeu nas semifinais, disputou a decisão de terceiro lugar e saiu perdendo por 2 a 0. Porém, marcou quatro vezes sobre a Suécia e virou a partida para conquistar o bronze em 1938. Os 11 gols sofridos aconteceram nos cinco jogos da competição, com destaque para os cinco marcados pela Polônia no jogo de estreia: vitória brasileira por 6 a 5 na prorrogação.

Entretanto, ao contrário de 2014, o Brasil teve saldo positivo há 76 anos, com 14 gols marcados. A seleção comandada por Felipão se despediu com apenas 11 bolas nas redes dos adversários e saldo negativo de três gols.

O resultado também é o pior brasileiro na história, superando os menos dois de saldo das Copas de 1934, quando só disputou um o primeiro jogo eliminatório e perdeu por 3 a 1 para a Espanha, e de 1966, quando caiu ainda na primeira fase, com duas derrotas e apenas uma vitória no grupo 3. Foram as únicas três vezes em que o Brasil registrou saldo negativo em Mundiais.