Seleção equatoriana fica em Brasília por uma semana

Jogadores desembarcam na capital federal em 9 de junho

Jorge Macedo – especial para O Estado de S. Paulo

BRASÍLIA – Com a estreia na Copa marcada para o dia 15 de junho contra a Suíça, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, a seleção equatoriana já definiu qual será a programação até o primeiro jogo no Mundial. Os jogadores e comissão técnica desembarcam na capital federal em 9 de junho, seis dias antes da partida contra os suíços.

Segundo a embaixada do Equador em Brasília, a delegação optou por chegar com antecedência ao local para se familiarizar com o palco da estreia. Jogadores e comissão técnica ficarão concentrados no Brasília Palace Hotel durante todo o tempo em que estiverem na cidade.

Dentro das saídas oficiais previstas no cronograma dos equatorianos está o único treino da equipe, que será realizado no dia 13 de junho no campo do Corpo de Bombeiros, além do reconhecimento oficial do gramado do estádio Mané Garrincha, que acontecerá na véspera do jogo.

A delegação do Equador se despede da capital federal no domingo, 15, logo após a partida. O plano da comissão técnica é sair do estádio e ir direto para o Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, onde embarcarão rumo a Viamão (RS). A Federação de Futebol do Equador escolheu o Vila Ventura Hotéis como casa oficial da equipe durante a Copa.

Além da Suíça (15/6), os equatorianos entrarão em campo contra Honduras em Curitiba (20/6), e encerram, a participação na primeira fase diante da França no Maracanã (25/6). As partidas são válidas pelo grupo E do Mundial.