Seleção espanhola vira febre no Recife

Pernambucanos adotaram a Fúria na Copa das Confederações

Por Pedro Costa – Especial para o Estado

RECIFE- Uma “Onda Roja” está tomando conta do Recife, na semana que antecede a Copa das Confederações – 2013. É comum andar pela capital pernambucana e se deparar com várias pessoas vestidas com a camisa da Fúria. O movimento é tanto, que a o padrão número um da Espanha está esgotado nas principais lojas de material esportivo da cidade.

No espaço da fornecedora oficial dos campeões mundiais, apenas o uniforme azul continua disponível, pelo valor de R$ 189,00.

“A demanda principal é pela camisa da Espanha e as vendas aumentaram bastante devido à proximidade do jogo. Os torcedores querem ir caracterizados ao estádio e, por isso, já fizemos um pedido de urgência para repor nosso estoque.” Explicou Juliana de Melo, gerente da Adidas.

Vendedores entraram no clima da “Onda Roja”

(Pedro Costa/Seleção Universitária)



Das outras seleções que virão ao Recife, quem também está fazendo sucesso entre os consumidores é a Itália. A camisa da Azzura teve um acréscimo significativo no número de vendas, mas ainda é facilmente encontrada nas lojas, assim como a do Uruguai, que fará dois jogos na Arena Pernambuco.

Itália e Uruguai também são procuradas pelos

torcedores. (Pedro Costa/Seleção Universitária)



Japoneses e Tahitianos são “esquecidos”

Diferentemente dos adversários campeões mundiais, Japão e Tahiti parecem não conquistaram o público pernambucano. Os lojistas afirmaram que não pediram camisas das seleções porque não existe muito interesse do público.