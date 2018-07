Selos temáticos da Copa são lançados em Salvador

Edição especial conta com 600 mil selos, que estarão à venda em todas as agências dos Correios

Luiz Fernando Teixeira – especial para o Estado de S. Paulo

SALVADOR – A Bahia lançou uma edição especial com 12 selos em homenagem às cidades sedes da Copa do Mundo na quinta-feira, 22. As imagens são iguais às que estarão nos cartazes oficiais de cada capital que vai receber os jogos do mundial.

As ilustrações trazem elementos que remetem a cidade correspondente. Para Salvador, por exemplo, o símbolo escolhido é o Elevador Lacerda, transformado em um gol para o cartaz e selo oficiais.

Homenagem. A edição especial conta com 600 mil selos, que estarão à venda em todas as agências dos Correios no país custando R$ 1,20 cada. “Os selos continuarão circulando depois da Copa e serão mais uma forma de divulgar nosso país e nosso estado, atraindo as pessoas para conhecer a nossa terra”, disse o secretário estadual do turismo, Pedro Galvão.

Além disso, o Estado divulgou uma proposta de lançar selos personalizados de cada uma das seleções que jogarão em Salvador: Espanha, Portugal, Alemanha, Holanda, Irã, Bósnia, Suíça e França. “Os consulados terão a oportunidade de ser homenageados com imagens que façam alusão aos seus times”, afirmou o diretor comercial dos Correios no estado, Miguel Martinho.