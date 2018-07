Sem capacidade prometida, Arena das Dunas é entregue à Fifa

Montagem das arquibancadas temporárias ainda não foi concluída no estádio

Luan Xavier – especial para O Estado de S. Paulo

NATAL – A Arena das Dunas, estádio de Natal que vai receber quatro jogos da Copa do Mundo 2014, foi entregue oficialmente à Fifa na quarta-feira, 21. Agora, a entidade responderá pela administração do estádio e de outras duas outras praças esportivas da cidade até o fim do torneio.

De acordo com a Secretaria da Copa (Secopa) do Rio Grande do Norte, a montagem da estrutura das arquibancadas temporárias aumentará a capacidade da arena dos atuais 30.256 para 42 mil lugares, o que deve ser concluído até o fim do mês, seguindo o calendário estabelecido em conjunto com a Fifa. Com o início do período de administração da Fifa, a empresa que administra o estádio de Natal deu férias a seus funcionários.

A contratação dessa estrutura removível custará aos cofres públicos mais de R$ 9,7 milhões. Depois da Copa do Mundo, a Arena das Dunas terá capacidade permanente para 32 mil pessoas.

Teste. Na terça-feira, 20, a Arena das Dunas recebeu seu último evento antes do Mundial, a partida entre América e Ceará pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

As forças de segurança da cidade aproveitaram a ocasião para fazer um teste no acesso dos torcedores, comprometido em virtude de obras de mobilidade urbana que não ficarão prontas até a Copa. Não houve problemas.

Além da Arena das Dunas, o estádio Frasqueirão, do ABC de Natal, e o Complexo Esportivo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) também foram entregues à Fifa.